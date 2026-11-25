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Ataşehir'de bulunan Fenerbahçe Üniversitesi'nin inşaatının yapım aşamasında vincin halatlarının kopması nedeniyle çelik bloklar yaklaşık 30 metre yükseklikten bir sitenin bahçesine düştü. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, düşen çelik bloklar nedeniyle site otoparkında bulunan 3 araçta hasar meydana geldi.

Olay saat 11.00 sıralarında Ataşehir ilçesi Küçükbakkalköy Mahallesi Gülseren Sokağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fenerbahçe Üniversitesi inşaatının yapım aşamasında çelik blokları taşıyan vincin halatları, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı koptu. Kopan halat nedeniyle binanın çelik blokları yaklaşık 30 metre yükseklikten yanda bulunan Güven Sitesi'nin bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, Ekipler tarafından üniversite çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Yaşanan olay çevre sakinlerince paniğe neden olurken, düşen çelik bloklar nedeniyle site otoparkında bulunan 3 aracın zarar gördüğü o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı