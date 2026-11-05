Ataşehir'de rastgele ateş açan şüpheli silahıyla yakalandı, 1 kişi yaralandı

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Ataşehir'de bir şahsın sokak ortasında çevreye rastgele ateş açması sonucu sokaktan geçen bir kişi yaralandı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Ahmet C. (28), henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında rastgele ateş açtı. Bu sırada sokak üzerinde ilerleyen 54 yaşındaki Metin C. (54) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Metin C. hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan şüphelinin silahından çıkan kurşunlardan birinin sokaktaki bir gecekondunun camına isabet ettiği görüldü. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, zanlıyı olayda kullandığı silahla birlikte kısa sürede yakalarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı