Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ataşehir'de rastgele ateş açan şüpheli silahıyla yakalandı, 1 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ataşehir'de rastgele ateş açan şüpheli silahıyla yakalandı, 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde sokak ortasında rastgele ateş açılması sonucu sokaktan geçen bir kişi yaralandı. Şüpheli, olayda kullandığı silahla polis tarafından yakalanırken yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ataşehir'de bir şahsın sokak ortasında çevreye rastgele ateş açması sonucu sokaktan geçen bir kişi yaralandı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Ahmet C. (28), henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında rastgele ateş açtı. Bu sırada sokak üzerinde ilerleyen 54 yaşındaki Metin C. (54) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Metin C. hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan şüphelinin silahından çıkan kurşunlardan birinin sokaktaki bir gecekondunun camına isabet ettiği görüldü. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, zanlıyı olayda kullandığı silahla birlikte kısa sürede yakalarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Emine Erdoğan’dan Güney Kore paylaşımı: Dostluğun gönüllerde de güçlü bir karşılığı var

Emine Erdoğan'dan Güney Kore paylaşımı! Gençlerle yan yana
Halde 25 lira olan domates markette 75 liraya satılıyor! Antalya'da sele rağmen sebze fiyatları düştü

Sel bile durduramadı! Domates ve biberin fiyatı bir haftada düştü
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa'da 3 gündür bomba ihbarı paniği! Yolcu uçakları savaş uçakları eşliğinde indirildi, biri askeri üsse yönlendirildi

Savaş uçakları eşliğinde indirildiler! 3 gündür aynı panik
Ünlü iş insanına suikast hazırlığındaki 4 şüpheli yakalandı! Hücre evinden cephanelik çıktı

Ünlü iş insanına suikast hazırlığı! Hücre evinde planlamışlar
Özel jetle başlayan ayrılık, tarihi vedayla noktalandı

Böyle çekip gitmişti, bir daha geri dönmedi
Torbalı'da evde çıkan yangında 23 yaşındaki anne hayatını kaybetti! 2 oğlu hastanede

Gece 03.00'te mutfakta başladı! 23 yaşındaki anne kurtarılamadı
Ronaldo'nun başını yiyen Jesus sessizliğini bozdu

Ronaldo'nun başını yiyen Jesus sessizliğini bozdu
'Son Durak' filmi gibi olay! 5 ay sonra o da aynı şekilde can verdi

Son Durak filmi gerçek oldu! 5 ay arayla iki benzer ölüm
Elektrikte destek limitinin düşürülmesi Meclis gündeminde! Faturalar katlanacak mı?

Elektrikte destek limitinin düşürülmesi Meclis gündeminde