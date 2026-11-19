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Ataşehir'de bir inşaatta, maaşlarını alamadıklarını iddia eden işçiler eylem yaptı.

?Olay, saat 19.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre, maaşlarını alamadıklarını öne süren işçiler, inşaat sahasında toplanarak eylem yaptı. Eylem sırasında bazı işçiler inşaatın en üst kısmına çıkarken, geri kalan işçiler ise aşağıda eylemlerini sürdürdü. İhbar üzerine bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemi alırken, inşaat işçilerinin ise alandaki eyleminin devam ettiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı