Mourad Aliev kimdir? Umut Çamkıran'ı yenen boksör aslen nereli?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Beş yıl önce Tokyo'da ringin kenarına oturup yaklaşık bir saat kalkmayan boksör, bu kez İstanbul'da kemerle ayrıldı. Mourad Aliev, 7 Kasım 2026 akşamı Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Umut Çamkıran'ı puanla yendi.

Çamkıran ringe 25 galibiyet ve sıfır yenilgiyle çıkmıştı.

MOURAD ALİEV UMUT ÇAMKIRAN'I NASIL YENDİ?

Mourad Aliev, Umut Çamkıran'ı 12 raunt süren maçın sonunda hakemlerin oybirliğiyle aldığı kararla yendi. RMO Boxing organizasyonundaki karşılaşmada WBC Silver ağır siklet kemeri için dövüştüler. Dördüncü rauntun sonunda üç hakem de Aliev'i 40-36 önde gösteriyordu; sekizinci rauntun ardından da tablo değişmedi.

Beşinci rauntu bitiren gongdan sonra Aliev'e yumruk atan Çamkıran'dan bir puan silindi. Türk boksör, seyircinin sesi yüzünden gongu duymadığını söyledi ama karar geri alınmadı. Maçın ardından Aliev'in tribünlere yönelik bir hareketine tepki gösteren bazı seyirciler ringe girdi ve boksöre saldırdı.

MOURAD ALİEV KİMDİR?

Mourad Aliev, ağır siklette dövüşen Azerbaycan kökenli Fransız profesyonel boksördür. 2,01 metre boyunda, solak gardla boks yapıyor. Amatörlükte Fransa'yı 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda süper ağır siklette temsil etti, 2021'de profesyonel oldu. Babası Ozer Aliev de Sovyetler Birliği adına ringe çıkmış bir amatör boksördü.

2019'da Minsk'teki Avrupa Oyunları'nda süper ağır siklette gümüş madalya kazandı, aynı yıl Dünya Şampiyonası'nı dokuzuncu bitirdi. Fransa'da Nice'te yaşıyor, amatör dönemde Théagène Nice kulübünün sporcusuydu.

MOURAD ALİEV NERELİ?

Mourad Aliev Moskova doğumlu, ailesi Azerbaycanlı. Altı yaşındayken ailesiyle birlikte siyasi mülteci olarak Fransa'ya gitti ve 2017'de Fransız vatandaşı oldu. Türkiye'de maç öncesinde "Azerbaycanlı boksör" olarak tanıtıldı.

MOURAD ALİEV KAÇ YAŞINDA?

Mourad Aliev 31 yaşında. 31 Temmuz 1995'te doğdu.

MOURAD ALİEV OLİMPİYATTA NEDEN DİSKALİFİYE EDİLDİ?

Mourad Aliev, Tokyo Olimpiyatları'nın çeyrek finalinde İngiliz Frazer Clarke ile dövüşürken hakemin kasıtlı kafa vuruşu saydığı hareketler nedeniyle diskalifiye edildi. Son 16 turunda Tacikistanlı Siyovush Zukhurov'u 5-0 yenmişti.

Karara itiraz eden Aliev, ringin kenarına oturdu ve yaklaşık bir saat orada kaldı. Ring sorumlusunun hakemin hata yaptığını kabul ettiği ama sonucun değiştirilemeyeceğini söylediği yazıldı. Fransız kafilesinin itirazı da reddedildi.

MOURAD ALİEV HİÇ YENİLDİ Mİ?

Mourad Aliev profesyonel kariyerindeki tek yenilgisini 7 Haziran 2025'te Hamburg'da aldı. Labinot Xhoxhaj ile WBC International Silver ve Avrupa (EBU) ağır siklet kemerleri için yaptığı 12 rauntluk maçı hakem kararıyla kaybetti.