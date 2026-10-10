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Ataşehir ve Eyüpsultan'da bugün seçim var! Biri el değiştirebilir

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Ataşehir ve Eyüpsultan'da bugün seçim var! Biri el değiştirebilir
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Ataşehir ve Eyüpsultan belediye meclislerinde bugün başkanvekilliği seçimleri yapılıyor. 6 üyenin parti değiştirmesi ve kısıtlı üyeler nedeniyle çoğunluğun Cumhur İttifakı’na geçtiği Ataşehir’de başkanvekilliğinin AK Parti’ye geçmesi beklenirken, Eyüpsultan’da CHP çoğunluğu elinde bulunduruyor.

  • İstanbul'un Ataşehir ve Eyüpsultan ilçelerinde belediye meclisleri başkanvekili seçimi için olağanüstü toplanıyor; Ataşehir'de saat 10.00'da, Eyüpsultan'da saat 14.00'te başlıyor.
  • Ataşehir Belediye Meclisi'nde 6 CHP'li üyenin AK Parti'ye katılması ve Başkanvekili Murat Güneş'in görevden uzaklaştırılmasıyla CHP'nin oy kullanabilir üye sayısı 14'e düşerken Cumhur İttifakı 18 üyeye ulaştı.
  • Ataşehir'de AK Parti ve MHP'nin adayı Serdar Orhan ilk turda 18 oy aldı, 2 boş oy geçersiz sayıldı ve çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura geçildi.

İstanbul’un Ataşehir ve Eyüpsultan ilçelerinde belediye meclisleri, başkanvekili seçimleri gündemiyle olağanüstü toplanıyor. Ataşehir Belediye Meclisi saat 10.00’da sandık başına giderken, Eyüpsultan Belediye Meclisi’ndeki seçim mesaisi ise saat 14.00’te başlayacak.

ATAŞEHİR'DE SİYASİ DENGELER EL DEĞİŞTİRDİ

Ataşehir Belediye Meclisi’nde seçim öncesinde kritik gelişmeler yaşandı. CHP listelerinden seçilen 6 meclis üyesinin AK Parti’ye katılmasıyla meclisteki üye dağılımı köklü biçimde değişti. Ayrıca Belediye Başkanvekili Murat Güneş’in görevden uzaklaştırılmasıyla birlikte CHP grupta oy kullanma hakkı kısıtlanan üye sayısı 3’e yükseldi.

MATEMATİKSEL ÜSTÜNLÜK CUMHUR İTTİFAKI'NA GEÇTİ

Seçim öncesi mevcut tabloya göre Ataşehir Belediye Meclisi’nde 3’ü kısıtlı olmak üzere 17 CHP’li, 16 AK Partili, 2 MHP’li ve 3 bağımsız üye yer alıyor. Cumhur İttifakı toplam 18 üyeyle mecliste temsil edilirken; CHP’li 3 kısıtlı üyenin oy kullanamayacak olması nedeniyle CHP’nin oy kullanabilir üye sayısı 14’e düşüyor. Değişen aritmetik doğrultusunda Ataşehir’de başkanvekilliği görevinin AK Parti adayı tarafından kazanılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

CHP VE YENİ PARTİ ADAY ÇIKARMIYOR 

AK Parti ve MHP aday olarak Serdar Orhan'ı gösterdi. CHP ve Yeni Parti ise bugün seçimle ilgili yeni bir karar oldu. Buna göre iki parti aday çıkarmayacak. Ayrıca meclis üyelerinin seçime katılmayacağı bildirildi.

İLK TUR TAMAMLANDI

İlk turda Serdar Orhan 18 oy alırken 2 boş oy geçersiz sayıldı. Çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura geçildi.

EYÜPSULTAN’DA CHP ÇOĞUNLUĞUNU KORUYOR

Günün bir diğer seçim adresi olan Eyüpsultan Belediye Meclisi’nde ise CHP’nin sayısal üstünlüğü devam ediyor. Toplam 22 üyesi bulunan CHP’nin çoğunlukta olduğu mecliste, Cumhur İttifakı 14 üyeyle temsil ediliyor. Eyüpsultan’daki başkanvekilliği seçimi saat 14.00’te başlayacak.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıAbdullah:

Sandıklar kuruldu. Milli irade hırsızlığını kılıfına uydurmada son aşamaya gelindi. Ahlak yoksa utanma da yoktur.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıDeniz Gürbüz:

Hangi dine hizmet ettiğin belli değil yazmandan

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Haber Yorumlarıhasan baba dikkat:

Ahlaktan bahsetmek için ahlaklı davranmak gerekir, işine gelince ahlak gelmeyince tü kaka diyemessin, dersen millete eğlenceden ibaret oşutsun

yanıt4
yanıt1
Haber YorumlarıAbdullah:

Uyumaya devam edersen uyandığında atı alanın Üsküdar'ı geçtiğini anlarsın.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıhasan baba dikkat:

Akp den chp ye geçiş olsaydı, demokrasi bu denecekti, şimdi iradeye çöküş diyorsunuz, Akp kimseyi zorla geçirmiyor, hırsızdan arsızdan yaka silkeleyen akp ye geçiyor, bunu o kalın kafanıza sokmanız lazım

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Haber YorumlarıFerit Gündüz:

KAFAYA SOK DEMEK Milli iradeye hakarettir

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Haber Yorumlarıonur pari:

Hadi lan oradan

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Haber Yorumlarıhakinen6321:

AKP'den CHP'ye geçiş oldumu şimdiye kadar belediye bazında? korkudan kimse yapabilirmi böyle bişey?

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Haber Yorumlarıözgür tilki:

Sandık falan bi sürü iş şimdi boşa masraf burası bizim de çök bitsin niye uğraşıyorsunuz ki??

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