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İstanbul'da tutuklanan iki CHP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

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İstanbul'da tutuklanan iki CHP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
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İstanbul'da tutuklanan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş görevden uzaklaştırıldı.

  • Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevlerinden uzaklaştırıldı.
  • Eyüpsultan ve Ataşehir belediyelerinde başkanvekili seçimi 10 Ekim'de yapılacak.
  • Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve imar değişikliği iddialarına ilişkin soruşturmada aralarında Murat Güneş'in de bulunduğu 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırıldı.

ÖZMEN VE GÜNEŞ GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

İstanbul'da yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında tutuklanan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ile Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Özmen ve Güneş İçişleri Bakanlığı kararınca görevlerinden uzaklaştırıldı.

İKİ BELEDİYEDE DE SEÇİMLER 10 EKİM'DE 

İki belediyede de başkanvekili seçimi için tarih belli oldu. Eyüpsultan ve Ataşehir belediyelerinde başkanvekili seçimi 10 Ekim'de yapılacak.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ'NE YÖNELİK OPERASYONDA 5 TUTUKLAMA

Ataşehir Belediyesine yönelik bazı inşaat firmalarından iskan ve imar izinleri karşılığında rüşvet talep edildiği, menfaat karşılığında ise imar değişikliklerine onay verildiği iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda aralarında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş’in de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edilmişti. Savcılıktaki ifadeleri tamamlanarak tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Murat Güneş, Leyla Terzi, Mustafa Anıl Altan, Cihan Karakaş, Halim Bak tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANI DA TUTUKLANMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 17 şüpheli tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Sorgunun ardından Özmen'in de aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklanmıştı. Halil İbrahim Şahin, Ali Kemal Güler, Ali Yentur ve Bilal Gören'in olduğu 4 kişi de adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBerzan:

tamam çok adil inandık.

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Haber Yorumlarıbedircan Bedir:

Hep aynı film. Görevden uzaklastir, birkaç meclis üyesi akp geçsin. Oylama yap ve belediye akp ye geçsin....

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Haber YorumlarıTevabil Arslan:

Anayasada kanun çıkmalı.Yedirenin cezası yiyenden daha çok olmalı Ne bir Köylü nede Şehirli bir birkaç Yoğurt ya da bir sepet yumurta ile gidip yemeye alıştırma malı.Nokta.

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