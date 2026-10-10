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Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

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Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
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Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in görevden uzaklaştırılması ve ardından Murat Güneş’in tutuklanmasıyla toplanan belediye meclisinde başkanvekilliği seçimi yapıldı. CHP ve Yeni Parti’nin katılmadığı oylamada AK Parti'nin adayı Serdar Orhan 18 oyla Ataşehir Belediye Başkanvekili seçildi.

  • Ataşehir Belediye Meclisi'nde yapılan başkanvekilliği seçimini AK Parti adayı Serdar Orhan 18 oyla kazandı.
  • Seçime CHP ve Yeni Parti grupları katılmadı.
  • Eylül ayının sonunda CHP'li 6 meclis üyesi AK Parti'ye geçmişti.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in görevden uzaklaştırılması ve yerine seçilen Murat Güneş’in tutuklanmasının ardından toplanan Ataşehir Belediye Meclisi’nde başkanvekilliği seçimi yapıldı. CHP ve Yeni Parti'nin katılmadığı oylamada AK Parti’nin adayı Serdar Orhan yeni başkanvekili seçildi.

Ataşehir Belediyesi'nde idari ve hukuki süreçlerin ardından boşalan başkanvekilliği makamı için meclis sandık başına gitti. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in görevden uzaklaştırılması sonrasında göreve getirilen Murat Güneş’in de tutuklanmasıyla birlikte belediye meclisi yeni başkanvekilini belirlemek üzere olağanüstü toplandı.

MUHALEFET SEÇİME KATILMADI

Gerçekleştirilen meclis oturumuna CHP ve Yeni Parti grupları katılmama kararı aldı. Seçimlere AK Parti grubu meclis üyesi Serdar Orhan'ı aday göstererek girdi.

Serdar Orhan

ÜÇ TURDA DA 18 OY ALARAK SEÇİLDİ

Yapılan oylamada 3 tur boyunca sandık kuruldu. Her üç turda da AK Parti adayı Serdar Orhan 18 oy alırken, sandıktan 2 boş oy çıktı. Oylama sonucunda gerekli çoğunluğu sağlayan Serdar Orhan, Ataşehir Belediyesi'nin yeni başkanvekili oldu.

ÖZDEMİR: CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ BİR İRADA ORTAYA KOYMADI

Seçimin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Belediye başkanvekilinin görevden uzaklaştırılması ve tutuklanması nedeniyle bugün belediye başkanvekilliği seçimi Valilik tarafından kararlaştırılmıştı. CHP'li meclis üyeleri bugünkü seçimle ilgili bir irade ortaya koymadı. AK Partili meclis üyelerimizin ve istifa eden 2 bağımsız meclis üyesinin katılımıyla yeterli çoğunluk sağlandı. 4. turda, 18 AK Parti meclis üyemizin oylarıyla Serdar Orhan belediye başkanvekili olarak seçildi. Ataşehirimize ve İstanbul’umuza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"BEKLETİLEN DEĞİL, BEKLEYEN ATAŞEHİR İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Ataşehir'in yeni başkanvekili Serdar Orhan da çıkışta gazetecilere açıklama yaptı. Orhan, "Bekletilen değil, bekleyen Ataşehir için hep birlikte çalışacağız. Durmak yok, yola devam diyoruz inşallah" dedi.

6 ÜYE AK PARTİ'YE GEÇİŞ YAPMIŞTI

Öte yandan; eylül ayının sonunda İstanbul Ataşehir Belediye Meclisi’nde CHP’li 6 üye, AK Parti’ye katılmıştı. 6 isim arasında yer alan Oğuz Sarul'un aynı zamanda İBB Meclisi’nde de görev yaptığı öğrenilmişti. 

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Yorumlar (21)

Haber Yorumlarıjp7jknxq5y:

bu ülkede atanmışlara değil seçilmişlere yetki verdi Türk milleti o sandık gelecek elbet gücünü halktan almayan kimse o koltukta bu millet tutmaz

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımustafa sagdic:

halk ne istersen o olur deyip yonetime El koymak

yanıt21
yanıt6
Haber Yorumlarıcemil adıyaman:

geçen dönem zaten seçimler fiilen bitti, bundan sonra seçim formalite icabı

yanıt12
yanıt6
Haber Yorumlarısezaidurann10:

Artık Türk siyaseti beni hiçççççç ilgilendirmiyor çünkü Herşeyde olduğu gibi kişi özgürlüğü ve siyasi Ahlak kalmadı malesef

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUfuk BİR:

Neden bu durumlar akp MHP ve hdp için geçerli değil ?

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısaliharslanarya:

neden bir zamanlar bunlar HDP için geçerliydi CHP için geçerli deyildi o zaman sesiniz çıkmıyordu

yanıt3
yanıt7
Haber YorumlarıDeniz cingöz:

Hdp ye çok kayyum atadılar ne yaptılarsa hdp geri adım atmadı şimikliler gibi seçimde yapmazdı baktılar olmuyor şuanda kanka olmuşlar .....kardeş

yanıt6
yanıt1
Haber YorumlarıDeniz cingöz:

seçmen iradesine yansımaz insanları yanınıza çekebilirsiniz SEÇMENİ ÇEKEMEZSİNİZ şimdi belediyeye kendi adamlarını alacaklar seçim olur gerçek seçmenlerin kazandırdığı belediye başkanı bunları çıkarır sonra grev vay işçileri çıkartılar acaba başka ülkelerde bu millet vekili veya belediye başkanlarının satın alma opsiyonu ile transferleri varmı acaba?

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdil ÖZDEMİR:

Bu dislike verenlerin düşünme biçimlerini anlamıyorum. Belediye başkanı başka partiye geçince, seçmenlerinde o başkanla birlikte parti değiştireceklerini mi düşünüyorlar?

yanıt4
yanıt1

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