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Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçimini 18 oyla AK Parti'li Serdar Orhan kazandı

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Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçimini 18 oyla AK Parti'li Serdar Orhan kazandı
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Ataşehir Belediye Meclisi, tutuklanan Başkan Vekili Murat Güneş'in ardından yeni başkan vekilini seçti. CHP'li üyelerin katılmadığı oturumda AK Parti'li Serdar Orhan, dördüncü turda geçerli 18 oyun tamamını alarak Ataşehir Belediye Başkan Vekili oldu.

Ataşehir Belediye Başkan Vekilliğine, seçime tek aday olarak giren Ak Parti'li Meclis Üyesi Serdar Orhan seçildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in tutuklanmasının ardından Ataşehir Belediye Meclisi belediye başkan vekilini seçmek üzere toplandı.

CHP'li meclis üyelerinin katılmadığı oturumda, CHP'den istifa ederek bağımsız kalan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abubekir Bozkızıl ile Meclis Üyesi Cemil Yardımcı hazır bulundu.

Cumhur İttifakı'nın adayı Ak Parti'li Serdar Orhan, seçime tek aday olarak katıldı.

Yeterli sayıya ulaşılamayan ilk 3 turda, 20 üye oy kullandı. AK Parti ve MHP grubunun adayı Serdar Orhan 18 oy aldı, 2 oy boş kullanıldı.

Yapılan dördüncü tur oylamada ise AK Parti'li Serdar Orhan, geçerli 18 oyun tamamını alarak Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçildi.

Orhan, seçimin ardından yaptığı konuşmada, "Bugün milletin oylarıyla seçilmiş bir meclis üyesi olarak, yine milletin oylarıyla seçilmiş meclis üyelerinin oylarını alarak başkan vekilliği görevini üstlenmiş bulunmaktayız. Bizim bu yeni dönemde mottomuz bekletilen değil, beklenen Ataşehir'le inşallah vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vereceğiz. Bizleri seçen meclis üyelerimize, buraya katılan meclis üyelerimize, değerli başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bağımsız gelen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Demokrasinin gerekliliğini yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Artık hizmet vaktidir Ataşehir için." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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