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Ataşehir'de kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce bir kişinin 1 milyon 700 bin lira değerindeki ziynet eşyalarının dolandırıcılık yoluyla ele geçirilmesine ilişkin 5 şüpheli tutuklandı.

TELEFONDA KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITTILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Kasım'da Ataşehir'de yaşayan G.Ş'nin telefonla aranarak kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin çeşitli yönlendirmelerle G.Ş'nin 1 milyon 700 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını adresine gönderdikleri kişiye teslim etmesini sağladıkları belirlendi.

ARALARINDA KUYUMCU DA VAR

Saha çalışmaları ve teknik takip sonucu ziynet eşyalarını teslim alan kişi ile kuyumcu ve aracıların da aralarında bulunduğu 5 şüpheli düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 188 gram altın ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, bir şüphelinin ziynet eşyalarını elden teslim aldıktan sonra kuyumcuda bozdurması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA