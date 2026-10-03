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Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş gözaltına alındı

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Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş gözaltına alındı
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Ataşehir Belediye Başkan vekili Murat Güneş gözaltına alındı. Güneş, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in yaklaşık 6 ay önce düzenlenen bir operasyonla tutuklanmasının ardından 30 Nisan'da düzenlenen başkan vekilliği seçimini rakibinden 8 oy fazla oy alarak kazanmıştı.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in yaklaşık 6 ay önce düzenlenen bir operasyonla tutuklanmasının ardından 30 Nisan'da düzenlenen başkan vekilliği seçimini rakibinden 8 oy fazla alarak 22 oyla kazanan Murat Güneş, bu sabah gözaltına alındı.

TOPLAM 14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Güneş ile birlikte 13 ismin daha gözaltına alındığı belirtilirken, aralarında belediye başkan yardımcılarının olduğu öğrenildi.

6 MECLİS ÜYESİ AK PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, CHP listesinden seçilen 6 belediye meclis üyesinin önceki gün AK Parti'ye geçmesinin ardından açıklama yapmıştı. Güneş, seçmen iradesine yönelik müdahaleleri yakından takip ettiklerini belirterek, " Ataşehir'de seçmen iradesine yönelik müdahaleleri yakından takip ediyoruz. Ataşehir'in geleceğine Ataşehir halkı karar verir. 18 Meclis üyemizle beraber görevimizin başındayız." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıibrahim akay:

sanki bi şeyler üstü örtülmeye çalışılıyor

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Haber Yorumlarımüfeyir Kaplan:

balık baştan kokar

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Haber YorumlarıFerit Gündüz:

Bu ülkenin sonu hüsran bu ülkede rakipleriniz hiç bir zaman bitiremezsin

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