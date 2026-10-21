Ataşehir'de 4 katlı binanın çatısında iddiaya göre çalışma sırasında yangın çıktı

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Murat SOLAK / İSTANBUL, – ATAŞEHİR'de 4 katlı binanın çatısında çalışma yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında binanın çatısında hasar meydana geldi.

Yangın, saat 08.30 sıralarında Kayışdağı Mahallesi Güler Sokak'ta bulunan 4 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre; binanın çatısında çalışma yapıldığı sırada yangın çıktı. Çatıdaki alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri sokağı trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Binada oturanlar tahliye edilirken, ekipler yanan çatıya merdivenle müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısında hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı