İstanbul'da akşam sağanağı Ataşehir ve Maltepe'de yolları göle çevirdi

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İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışta, Anadolu Yakası'nda pek çok ilçede sokak ve caddeler göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da akşam saatlerinde bastıran şiddetli yağış kenti etkisi altına aldı. Anadolu Yakası'ndaki pek çok ilçede yollar ve caddeler, biriken sular nedeniyle göle döndü. Öte yandan Ataşehir ve Maltepe'de trafikte seyir halindeki araçların ve vatandaşların yağmura hazırlıksız yakalandıkları ve ilerlemekte güçlük çektikleri anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı