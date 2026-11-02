İstanbul'da akşam sağanağı Ataşehir ve Maltepe'de yolları göle çevirdi

İstanbul'da akşam sağanağı Ataşehir ve Maltepe'de yolları göle çevirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış, Anadolu Yakası'ndaki pek çok ilçede sokak ve caddeleri göle çevirdi. Ataşehir ve Maltepe'de araçlar ve vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanıp güçlük çekti.
İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışta, Anadolu Yakası'nda pek çok ilçede sokak ve caddeler göle döndü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da akşam saatlerinde bastıran şiddetli yağış kenti etkisi altına aldı. Anadolu Yakası'ndaki pek çok ilçede yollar ve caddeler, biriken sular nedeniyle göle döndü. Öte yandan Ataşehir ve Maltepe'de trafikte seyir halindeki araçların ve vatandaşların yağmura hazırlıksız yakalandıkları ve ilerlemekte güçlük çektikleri anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı