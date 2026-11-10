Ataşehir Ferhatpaşa’da yol verme tartışmasında sürücü, diğer aracın camını yumrukladı

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ATAŞEHİR'de trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada, aracından inen sürücü "Aç camı" diye bağırarak diğer sürücünün otomobilinin camını yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay saat 09.50 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre yoğun trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından sürücülerden biri aracından inerek diğer sürücünün aracının camına yumruk attı. Bu sırada saldırgan sürücü diğer sürücüye "Aç camı" diye bağırdı.

CAMI YUMRUKLAYIP BAĞIRDI

Diğer sürücü ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde saldırgan sürücünün "Aç camı" diye bağırarak diğer aracın camına yumruk attığı anlar görülüyor. Saldırgan sürücü daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaşıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı