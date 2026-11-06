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Ataşehir'de 16 yaşındaki çocuğun cinayetinde 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Ataşehir'de metruk binada bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki çocuğun cinayetinde gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ekipler, 2 Kasım'da İçerenköy'de ölen çocuğun kuzenini şüpheli belirleyip 4 Kasım'da Zeytinburnu'nda ikisi çocuk 5 kişiyle birlikte gözaltına aldı.

Ataşehir'de metruk binada 16 yaşındaki çocuğun bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Kasım'da İçerenköy Mahallesi'ndeki metruk binada bıçakla yaralanan Y.A'nın hayatını kaybetmesi üzerine çalışma başlattı.

Olay yerindeki incelemede bıçak ve satır ele geçiren ekipler, Y.A'nın kuzeni H.A'nın (21) cinayet şüphelisi olduğunu belirledi.

H.A'nın Zeytinburnu'nda saklandığı adresi tespit eden ekipler, 4 Kasım'da düzenledikleri operasyonda şüpheliyle birlikte ikisi çocuk 5 kişiyi daha gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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