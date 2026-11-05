İstanbul'un göbeğinde silahla rastgele ateş açtı: 1 kişi yaralandı

İstanbul Ataşehir'de caddede silahla rastgele ateş açan 28 yaşındaki Ahmet C., bir kişinin yaralanmasına neden oldu. Açılan ateş sonucu yaralanan 54 yaşındaki Metin C. hastaneye kaldırılırken, mermilerden biri de gecekondunun camına isabet etti. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

CADDEDE RASTGELE ATEŞ AÇTI

Olay, akşam saatlerinde Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet C. (28), henüz bilinmeyen bir nedenle silahla çevreye rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu Metin C. (54) yaralanırken, mermilerden biri de caddede bulunan bir gecekondunun camına isabet etti.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Metin C., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan vatandaşın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SİLAHIYLA BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Ahmet C.'yi olayda kullandığı değerlendirilen silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı