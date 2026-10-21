Ataşehir'de 4 katlı binanın çatısındaki yangın söndürüldü, çatıda büyük hasar oluştu

Ataşehir'de 4 katlı binanın çatısındaki yangın söndürüldü, çatıda büyük hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ataşehir Kayışdağı Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin merdiven aracıyla müdahalesiyle söndürüldü. Yangın çatıda büyük çapta hasara neden olurken polis sokakta güvenlik önlemi aldı.
Ataşehir'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kayışdağı Mahallesi Güler Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin çatıyı sardığı ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri merdiven aracıyla yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın, çatıda büyük çapta hasara neden oldu.
Kaynak: AA