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Ataşehir'de 17 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası kesinleşen Selda Ş. çatıda yakalandı

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Ataşehir'de 17 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası kesinleşen Selda Ş. çatıda yakalandı Haber Videosunu İzle
Ataşehir'de 17 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası kesinleşen Selda Ş. çatıda yakalandı
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17 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası kesinleşen ve 11 ayrı dosyadan aranan Selda Ş. (30), Ataşehir'de oturduğu dubleks evin çatısında yakalandı. 17 Şubat 2025'ten bu yana aranan firari, çevresine kendisini öğretmen olarak tanıtıyordu ve adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL'da alışveriş merkezlerinden çok sayıda hırsızlık olayının faili olan ve 17 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası kesinleşen Selda Ş.(30), Ataşehir'de oturduğu dubleks evin çatısında yakalandı. Çok sayıda aranması olduğu öğrenilen Selda Ş.'nin kendisini çevreye öğretmen olarak tanıttığı belirlendi. Firari hükümlü işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından cezaları kesinleşen firari hükümlüleri yakalamak için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, 17 Şubat 2025'ten bu yana aranan Selda Ş.'in Ataşehir'de yaşadığı belirlendi. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada Selda Ş.'nin oturduğu evi tespit ederken, çevresinde kendisini öğretmen olarak tanıttığını da belirledi.

DUBLEKS EVİN ÇATISINDA YAKALANDI

Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle Selda Ş.'nin evine operasyon düzenlendi. Kapıyı açanlar tarafından evde olmadığı söylenen Selda Ş.'ye aramalar sırasında ulaşılamadı. Çalışmalarına devam eden polis ekipleri Selda Ş.'nin dubleks evin çatısında saklandığını belirledi. Polis ekiplerince saklandığı yerden çıkarılan Selda Ş. gözaltına alındı.Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Selda Ş.'nin hakkında 17 yıl 4 ay 15 hapis cezası bulunduğu, 11 ayrı dosyadan da arandığı ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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