İstanbul'da akşam sağanağı Ataşehir ve Yenibosna'da su birikintilerine yol açtı

İstanbul'da akşam sağanağı Ataşehir ve Yenibosna'da su birikintilerine yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede şiddetini artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Ataşehir ve Yenibosna'da dışarıda bulunanlar şemsiye açarken, hazırlıksız yakalananlar çevredeki kapalı alanlara sığındı.
İSTANBUL'da akşam saatlerinde sağanak etkili olmaya başladı. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Ataşehir ve Yenibosna'da dışarıda bulunan kişiler, yağıştan korunmak için şemsiyelerini açarken, hazırlıksız yakalananlar ise çevredeki kapalı alanlara sığındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı