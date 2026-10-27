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MİKSEN Genel Başkanı Çiçek, Ataşehir ziyaretinde yerel yönetimlerde adaleti vurguladı

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MİKSEN Genel Başkanı avukat Fatih Sultan Mehmet Çiçek, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Orhan'ı ziyaret etti. Ziyarette yerel yönetimlerin idari ve mali konuları ile çalışma hayatı ele alındı; Çiçek, yerel yönetimlerde adaletin önemini vurguladı.

Mahalli İdareler ve Kamu İşveren Sendikası (MİKSEN) Genel Başkanı avukat Fatih Sultan Mehmet Çiçek, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Orhan'ı ziyaret etti.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, ziyarette yerel yönetimlerin karşılaştığı idari, mali ve hukuki konular, çalışma hayatı ile işçi-işveren ilişkileri ve kamu hizmetlerinin etkin yürütülmesi ele alındı.

Görüşmede kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, çalışan haklarının gözetilmesi ve çalışma barışının sağlanması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Sendikanın başkanı Çiçek, burada yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerde adalet ile ekonomik ve sosyal kalkınmanın birbirini tamamlayan iki temel unsur olduğunu söyledi.

Çiçek, MİKSEN'in yerel yönetimlerde ortak hak ve menfaatlerin korunması, adaletin tesis edilmesi, çalışma barışının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunulması amacıyla çalıştığını belirtti.

Adaletin yalnızca çalışan haklarıyla sınırlı olmadığını, kaynakların hakkaniyetli kullanımı, liyakat, mali disiplin ve vatandaş odaklı hizmetle de doğrudan ilişkili olduğuna dikkati çeken Çiçek, yerel kalkınmanın güçlü belediyelerle mümkün olacağını vurguladı.

Çiçek, Serdar Orhan'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret karşılıklı iyi niyet temennilerinin sunulmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA
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