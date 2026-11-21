İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinin kasım ayı altıncı oturumu, Başkan Vekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

İBB'nin 565 milyar liralık 2027 mali yılı bütçe sunumunu gerçekleştiren Aslan, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nın açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da davet edeceğini söyledi. Aslan, sözlerinin ardından meclis sıralarından yükselen seslere de dikkat çeken bir yanıt verdi.

“DEVLET SADECE SİZİN DEĞİL”

Davetin yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a değil, bütün siyasi parti temsilcilerine yapılacağını belirten Aslan, "Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nın açılışına Sayın Cumhurbaşkanımızı, bakanlarımızı, siyasi partilerimizin genel başkanlarını, milletvekillerimizi ve bütün İstanbulluları davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Aslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davet edilmesinde herhangi bir sakınca görmediğini belirterek şöyle konuştu: "Arkadaşlar, arkadaşlar, devlet sadece sizin değil. Biz Cumhurbaşkanımızı davet ediyoruz. Bir programı yoksa göreceksiniz ki gelir, bizimle beraber o kurdeleyi keser. Ne oluyor ki yani? Sadece senin cumhurbaşkanın mı?"

"PARTİLİ CUMHURBAŞKANI MUAMELESİ YAPMAYIN"

Cumhurbaşkanlığı makamının bütün vatandaşları temsil ettiğini vurgulayan Aslan, sözlerine "Hayret bir şeysin. Kardeşim, devletin seçilen cumhurbaşkanı herkesindir. Partili cumhurbaşkanı muamelesi yapmayın devletin cumhurbaşkanına. Yeter ya, bıktık bu AK Parti anlayışından. Allah Allah. Devletin Cumhurbaşkanı. Kardeşim, kıskanıyorsanız söylersiniz, Cumhurbaşkanımız gelmez." diyerek devam etti.

"SANKİ BABANIN CUMHURBAŞKANI YA..."

Aslan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Bize yakışan, devletin cumhurbaşkanını açılışa çağırmaktır, davet etmektir. Biz davetiyelerimizi kendilerine, bakanlarımıza, Cumhurbaşkanımıza, tüm milletvekillerimize, siyasi partilerimizin genel başkanlarına göndereceğiz. Davetimize icabet edip gelen başımızın üstünde. Bu kadar. Allah Allah. Sanki babanın cumhurbaşkanı ya..."

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi