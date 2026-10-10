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Ataşehir Belediyesi Ak Parti’ye mi geçti? Yeni Ataşehir Belediye Başkan Vekili kim oldu?

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Ataşehir Belediyesi Ak Parti’ye mi geçti? Yeni Ataşehir Belediye Başkan Vekili kim oldu?
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Ataşehir Belediyesi'nde yaşanan son gelişmelerin ardından gözler belediye yönetimine çevrildi. Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye mi geçti, yeni Ataşehir Belediye Başkan Vekili kim oldu? Belediye yönetiminde değişiklik yaşanıp yaşanmadığı ve başkan vekilliği görevine kimin seçildiği merak ediliyor.

Ataşehir Belediyesi'nin siyasi yönetiminde değişiklik olup olmadığı gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Gelişmeleri takip eden vatandaşlar, “ Ataşehir Belediyesi Ak Parti'ye mi geçti?” ve “Yeni Ataşehir Belediye Başkan Vekili kim oldu?” sorularına yanıt arıyor. Belediye başkan vekilliği seçiminin sonucu ve yönetimin son durumu araştırılırken, Ataşehir Belediyesi'ndeki gelişmeler yakından takip ediliyor.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ AK PARTİ’YE Mİ GEÇTİ?

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in görevden uzaklaştırılması ve ardından Murat Güneş’in tutuklanmasıyla toplanan belediye meclisinde başkanvekilliği seçimi yapıldı. CHP ve Yeni Parti’nin katılmadığı oylamada Ak Parti'nin adayı Serdar Orhan 18 oyla Ataşehir Belediye Başkanvekili seçildi.

OLAY NEDİR?

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in görevden uzaklaştırılması ve yerine seçilen Murat Güneş’in tutuklanmasının ardından toplanan Ataşehir Belediye Meclisi’nde başkanvekilliği seçimi yapıldı. CHP ve Yeni Parti'nin katılmadığı oylamada AK Parti’nin adayı Serdar Orhan yeni başkanvekili seçildi.

Ataşehir Belediyesi'nde idari ve hukuki süreçlerin ardından boşalan başkanvekilliği makamı için meclis sandık başına gitti. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in görevden uzaklaştırılması sonrasında göreve getirilen Murat Güneş’in de tutuklanmasıyla birlikte belediye meclisi yeni başkanvekilini belirlemek üzere olağanüstü toplandı.

MUHALEFET SEÇİME KATILMADI

Gerçekleştirilen meclis oturumuna CHP ve Yeni Parti grupları katılmama kararı aldı. Seçimlere AK Parti grubu meclis üyesi Serdar Orhan'ı aday göstererek girdi.

ÜÇ TURDA DA 18 OY ALARAK SEÇİLDİ

Yapılan oylamada 3 tur boyunca sandık kuruldu. Her üç turda da AK Parti adayı Serdar Orhan 18 oy alırken, sandıktan 2 boş oy çıktı. Oylama sonucunda gerekli çoğunluğu sağlayan Serdar Orhan, Ataşehir Belediyesi'nin yeni başkanvekili oldu.

6 ÜYE AK PARTİ'YE GEÇİŞ YAPMIŞTI

Eylül ayının sonunda İstanbul Ataşehir Belediye Meclisi’nde CHP’li 6 üye, AK Parti’ye katılmıştı. 6 isim arasında yer alan Oğuz Sarul'un aynı zamanda İBB Meclisi’nde de görev yaptığı öğrenilmişti. 

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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