Serdar Orhan kimdir? Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili Serdar Orhan kaç yaşında, nereli, hangi partiden?

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İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde yönetim değişikliğine yol açan başkan vekilliği seçimiyle birlikte Serdar Orhan araştırılmaya başlandı. AK Parti ve MHP'nin ortak adayı olan Orhan'ın seçimi kazanmasının ardından yaşı, memleketi ve siyasi kariyeri gündeme taşındı. Serdar Orhan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili Serdar Orhan hangi partili? İşte Serdar Orhan'ın yaşamı ve siyasi kariyerine ilişkin detaylar.

SERDAR ORHAN KİMDİR?

Serdar Orhan, AK Parti bünyesinde farklı kademelerde görev almış siyasetçi ve iş insanıdır. İstanbul'da doğan Orhan, yerel siyaset alanındaki çalışmalarını Ataşehir'de sürdürdü. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliği ve Ataşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekilliği görevleriyle tanınan Orhan, Ataşehir Belediyesi'ndeki başkan vekilliği süreciyle de gündeme geldi.

SERDAR ORHAN KAÇ YAŞINDA?

1990 yılında dünyaya gelen Serdar Orhan, 2026 yılı itibarıyla 35 yaşındadır.

SERDAR ORHAN NERELİ?

Serdar Orhan, İstanbul doğumludur. Ailesinin kökeni ise Trabzon'un Of ilçesine uzanıyor. Eğitimini İstanbul'da sürdüren Orhan, iş ve siyaset hayatında da bu şehirde faaliyet gösterdi.

SERDAR ORHAN'IN KARİYERİ

Serdar Orhan'ın siyasi yaşamı, AK Parti'nin Ataşehir teşkilatında gençlik kollarında üstlendiği görevlerle başladı. 2010 yılında İçerenköy Mahalle Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Orhan, ilerleyen yıllarda ilçe ve il düzeyindeki teşkilat çalışmalarında sorumluluk aldı. AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları ve Genel Merkez Gençlik Kolları bünyesinde görev yapan Orhan, teşkilat çalışmalarında deneyim kazandı.

Siyasi faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye Gençlik Vakfı'nda da görev alan Orhan, teşkilat ve spor koordinasyonu alanlarında çalıştı. Daha sonraki dönemde AK Parti Ataşehir İlçe Başkan Yardımcılığı ve Teşkilat Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde Ataşehir'deki seçim organizasyonlarında sorumluluk üstlendi.

Eğitimini Beykent Üniversitesi Uluslararası Lojistik ve Anadolu Üniversitesi İşletme bölümlerinde tamamlayan Orhan, iş hayatında uluslararası pazarlama ve finans alanlarında da çalıştı. Yerel yönetim alanındaki siyasi faaliyetlerini İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliği ve Ataşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekilliği görevleriyle sürdürdü. Ataşehir Belediye Başkan Vekilliği için aday olmasıyla birlikte adı yeniden gündeme geldi.