Ataşehir'de rastgele ateş açan şüpheli, 1 kişiyi yaralayıp gözaltına alındı

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Ataşehir'de silahla çevreye rastgele ateş açarak 1 kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde A.C. (28) henüz belirlenemeyen nedenle silahla çevreye rastgele ateş açtı.

Olay sırasında bölgede bulunan Metin C. (54), kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı. Silahtan çıkan mermilerden biri de gecekondunun penceresine isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Metin C'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheli A.C'yi olayda kullandığı değerlendirilen silahla gözaltına aldı.

Kaynak: AA