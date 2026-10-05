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Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş tutuklandı

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Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş tutuklandı
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Ataşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, savcılık işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verildi.

  • Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, belediyeye yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.
  • Soruşturmada 5 şüpheli tutuklanırken 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • Soruşturma, inşaat firmalarından iskan ve imar izinleri karşılığında rüşvet alındığı iddiaları üzerinden yürütülüyor.

Ataşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Vekili Murat Güneş tutuklandı. Güneş ile birlikte 4 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilirken, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

MURAT GÜNEŞ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Ataşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyet ve savcılık işlemleri tamamlandı. Aralarında Belediye Başkan Vekili Murat Güneş’in de bulunduğu 5 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 

Hakimlik, Murat Güneş’in yanı sıra eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Terzi, belediye çalışanı Mustafa Anıl Altan, Ataşehir Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürü Cihan Karakaş ve Halim Bak’ın tutuklanmasına karar verdi. 

9 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Soruşturma kapsamında Aytekin Şahin, Ekrem Köse, Yusuf Karademir, Emrah Ayhan, Yağmur Kiraz, Gülsüm Aslan, Ersin Yıldırım, Mehmet Mustafa Karakaş ve Murat Korkmaz hakkında ise adli kontrol talep edildi. 

SORUŞTURMA RÜŞVET İDDİALARI ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLÜYOR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, bazı inşaat firmalarından iskan ve imar izinleri karşılığında rüşvet talep edildiği ve menfaat karşılığında imar değişikliklerine onay verildiği iddialarına ilişkin olduğu bildirildi. 

Onursal Adıgüzel

Murat Güneş, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in tutuklanmasının ardından 30 Nisan’da yapılan başkan vekilliği seçiminde 22 oy alarak göreve gelmişti.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFaruk Dogan:

Ç'aldıklarını geri gönderseler bırakırsınız o zaman

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