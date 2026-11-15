Ataşehir'de 3 motosikletin 3 şüpheli tarafından çalınma anı kameraya yansıdı

Ataşehir'de 3 motosikletin 3 şüpheli tarafından çalınma anı kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ataşehir'in Örnek Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde park halindeki 3 motosiklet, saat 06.55 sıralarında 3 şüpheli tarafından çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken iş yeri sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
ATAŞEHİR'de bir iş yerinin önünde park halinde bulunan 3 motosiklet, 3 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 06.55 sıralarında Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin önünde park halinde bulunan 3 motosiklet, kimliği belirsiz 3 şüpheli tarafından çalındı. Motosikletlerinin olmadığını gören iş yeri sahibi, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
HIRSIZLIK KAMERADA
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin motosikletlerin yanına geldiği, motosikletleri alarak uzaklaştıkları görüldü.