Yüksek Seçim Kurulu Haberleri - Yüksek Seçim Kurulu Haber - Haberler

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Yüksek Seçim Kurulu Haberleri

Yüksek Seçim Kurulu haber, Yüksek Seçim Kurulu son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Seçim 2. tura mı kaldı? Seçim 2. tura uzayacak mı? Seçimin 2. turu ne zaman yapılacak?

Seçim 2. tura mı kaldı? Seçim 2. tura uzayacak mı? Seçimin 2. turu ne zaman yapılacak?

Yüksek Seçim Kurulu - 15.05.2023
Son Dakika: Seçim ikinci tura kaldı! İşte Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan'ın son oy oranları

Son Dakika: Seçim ikinci tura kaldı! İşte Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan'ın son oy oranları

Yüksek Seçim Kurulu - 15.05.2023
Yurt dışı oyları sayıldı mı? Yurt dışı oyları yüzde kaç? Yurt dışı oy oranı kaç?

Yurt dışı oyları sayıldı mı? Yurt dışı oyları yüzde kaç? Yurt dışı oy oranı kaç?

Yüksek Seçim Kurulu - 15.05.2023
Oy sayımı bitti mi? Veri girişi devam ediyor mu? Oy sayımı ne zaman bitecek?

Oy sayımı bitti mi? Veri girişi devam ediyor mu? Oy sayımı ne zaman bitecek?

Yüksek Seçim Kurulu - 15.05.2023
Seçim bitti mi? Tüm sandıklar açıldı mı? Seçim tamamlandı mı?

Seçim bitti mi? Tüm sandıklar açıldı mı? Seçim tamamlandı mı?

Yüksek Seçim Kurulu - 15.05.2023
İstanbul İl Seçim Kurulu'na birleştirme tutanakları gelmeye devam ediyor

İstanbul İl Seçim Kurulu'na birleştirme tutanakları gelmeye devam ediyor

Yüksek Seçim Kurulu - 15.05.2023
Kadıköy seçim sonucu: SON DURUM Kadıköy Kılıçdaroğlu'na mı, Erdoğan'a mı oy verdi? 2023 CB seçimi Kadıköy hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Kadıköy seçim sonucu: SON DURUM Kadıköy Kılıçdaroğlu'na mı, Erdoğan'a mı oy verdi? 2023 CB seçimi Kadıköy hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Yüksek Seçim Kurulu - 15.05.2023
İstanbul İl Seçim Kurulu'na birleştirme tutanakları gelmeye devam ediyor

İstanbul İl Seçim Kurulu'na birleştirme tutanakları gelmeye devam ediyor

Yüksek Seçim Kurulu - 15.05.2023
TBMM Genel Kurulu, kesin seçim sonuçlarının açıklanmasını takip eden üçüncü gün toplanacak

TBMM Genel Kurulu, kesin seçim sonuçlarının açıklanmasını takip eden üçüncü gün toplanacak

Yüksek Seçim Kurulu - 15.05.2023
YSK Başkanı Yener, açılan sandık ve oy oranına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

YSK Başkanı Yener, açılan sandık ve oy oranına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu - 15.05.2023
Ysk Başkanı Yener, Saat 09.45 Verilerini Açıkladı: 'Yurt Dışında 9 Bin 594 Sandığımız Bulunmakta… Erdoğan Yüzde 49.40, Kılıçdaroğlu Yüzde 44,96'

Ysk Başkanı Yener, Saat 09.45 Verilerini Açıkladı: "Yurt Dışında 9 Bin 594 Sandığımız Bulunmakta… Erdoğan Yüzde 49.40, Kılıçdaroğlu Yüzde 44,96"

Yüksek Seçim Kurulu - 15.05.2023
Ysk Başkanı Yener, Saat 09.45 Verilerini Açıkladı: 'Yurt Dışında 9 Bin 594 Sandığımız Bulunmakta… Erdoğan Yüzde 49.40, Kılıçdaroğlu Yüzde 44,96'

Ysk Başkanı Yener, Saat 09.45 Verilerini Açıkladı: "Yurt Dışında 9 Bin 594 Sandığımız Bulunmakta… Erdoğan Yüzde 49.40, Kılıçdaroğlu Yüzde 44,96"

Yüksek Seçim Kurulu - 15.05.2023
SEÇİM SONUCU ANLIK: Seçim sonuçları anlık takip ekranı! Güncel seçim sonucu ekranı İZLE!

SEÇİM SONUCU ANLIK: Seçim sonuçları anlık takip ekranı! Güncel seçim sonucu ekranı İZLE!

Yüksek Seçim Kurulu - 15.05.2023
Seçim sonuçları 2023 son durum ne? Seçim sonucu son durum! Seçim sonuçları son veriler ne?

Seçim sonuçları 2023 son durum ne? Seçim sonucu son durum! Seçim sonuçları son veriler ne?

Yüksek Seçim Kurulu - 15.05.2023
2023 Seçim sonuçlarında son durum ne? 2023 Seçimlerini kim kazandı? Erdoğan, Kılıçdaroğlu yüzde kaç oy aldı?

2023 Seçim sonuçlarında son durum ne? 2023 Seçimlerini kim kazandı? Erdoğan, Kılıçdaroğlu yüzde kaç oy aldı?

Yüksek Seçim Kurulu - 15.05.2023
Bugün resmi daireler açık mı? Seçimden sonra resmi daireler açık mı, kapalı mı? 15 Mayıs resmi daireler açık olacak mı?

Bugün resmi daireler açık mı? Seçimden sonra resmi daireler açık mı, kapalı mı? 15 Mayıs resmi daireler açık olacak mı?

Yüksek Seçim Kurulu - 15.05.2023
Seçimde 2. tur ne demek? Seçimde 2. tura nasıl kalınır? Seçim neden 2. tura kalıyor?

Seçimde 2. tur ne demek? Seçimde 2. tura nasıl kalınır? Seçim neden 2. tura kalıyor?

Yüksek Seçim Kurulu - 15.05.2023
Balkon konuşması yapıldı mı? Balkon konuşmasını kim yaptı? Seçimlerde son durum ne?

Balkon konuşması yapıldı mı? Balkon konuşmasını kim yaptı? Seçimlerde son durum ne?

Yüksek Seçim Kurulu - 15.05.2023
CHP heyeti YSK'yı ziyaret etti

CHP heyeti YSK'yı ziyaret etti

Yüksek Seçim Kurulu - 15.05.2023
CHP heyeti YSK'yı ziyaret etti

CHP heyeti YSK'yı ziyaret etti

Yüksek Seçim Kurulu - 15.05.2023
CHP heyeti YSK Başkanı Yener'i ziyaret etti

CHP heyeti YSK Başkanı Yener'i ziyaret etti

Yüksek Seçim Kurulu - 15.05.2023
CHP Yöneticileri Ysk Başkanı Yener'i Ziyaret Etti.

CHP Yöneticileri Ysk Başkanı Yener'i Ziyaret Etti.

Yüksek Seçim Kurulu - 15.05.2023
CHP Yöneticileri Ysk Başkanı Yener'i Ziyaret Etti.

CHP Yöneticileri Ysk Başkanı Yener'i Ziyaret Etti.

Yüksek Seçim Kurulu - 15.05.2023
YSK seçim sonucu CANLI TAKİP ekranı! YSK canlı takip linki var mı? YSK seçim sonuçları anlık olarak nerede yazıyor, hangi site?

YSK seçim sonucu CANLI TAKİP ekranı! YSK canlı takip linki var mı? YSK seçim sonuçları anlık olarak nerede yazıyor, hangi site?

Yüksek Seçim Kurulu - 15.05.2023
YSK Başkanı Yener, açılan sandık ve oy oranına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

YSK Başkanı Yener, açılan sandık ve oy oranına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu - 15.05.2023
Ysk Başkanı Ahmet Yener: 'Saat 02.25 İtibarıyla Sandıklarda Açılma Oranı Yüzde 91,93 Olup; Sayın Erdoğan Yüzde 49,49, Sayın Kılıçdaroğlu Yüzde 44,79,...

Ysk Başkanı Ahmet Yener: "Saat 02.25 İtibarıyla Sandıklarda Açılma Oranı Yüzde 91,93 Olup; Sayın Erdoğan Yüzde 49,49, Sayın Kılıçdaroğlu Yüzde 44,79,...

Yüksek Seçim Kurulu - 15.05.2023
YSK Başkanı Yener: 'Verilere göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.49, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.79'

YSK Başkanı Yener: "Verilere göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.49, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.79"

Yüksek Seçim Kurulu - 15.05.2023
Ysk Başkanı Ahmet Yener: 'Saat 02.25 İtibarıyla Sandıklarda Açılma Oranı Yüzde 91,93 Olup; Sayın Erdoğan Yüzde 49,49, Sayın Kılıçdaroğlu Yüzde 44,79,...

Ysk Başkanı Ahmet Yener: "Saat 02.25 İtibarıyla Sandıklarda Açılma Oranı Yüzde 91,93 Olup; Sayın Erdoğan Yüzde 49,49, Sayın Kılıçdaroğlu Yüzde 44,79,...

Yüksek Seçim Kurulu - 15.05.2023
ANKARA Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulundu

ANKARA Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulundu

Yüksek Seçim Kurulu - 15.05.2023
YSK seçim sonuçlarını açıkladı mı? Güncel YSK seçim sonuçları! YSK verileri açıklandı mı?

YSK seçim sonuçlarını açıkladı mı? Güncel YSK seçim sonuçları! YSK verileri açıklandı mı?

Yüksek Seçim Kurulu - 15.05.2023
YSK Başkanı Yener, açılan sandık sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

YSK Başkanı Yener, açılan sandık sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu - 15.05.2023
Ysk Başkanı Ahmet Yener, Saat 01.33'te Açıkladı: 'An İtibarıyla Yurt İçinde Açılan Sandık Oranımız Yüzde 89,97, Yurt Dışında Yüzde 30,8'dir. Genel...

Ysk Başkanı Ahmet Yener, Saat 01.33'te Açıkladı: "An İtibarıyla Yurt İçinde Açılan Sandık Oranımız Yüzde 89,97, Yurt Dışında Yüzde 30,8'dir. Genel...

Yüksek Seçim Kurulu - 15.05.2023
Ysk Başkanı Ahmet Yener, Saat 01.33'te Açıkladı: 'An İtibarıyla Yurt İçinde Açılan Sandık Oranımız Yüzde 89,97, Yurt Dışında Yüzde 30,8'dir. Genel...

Ysk Başkanı Ahmet Yener, Saat 01.33'te Açıkladı: "An İtibarıyla Yurt İçinde Açılan Sandık Oranımız Yüzde 89,97, Yurt Dışında Yüzde 30,8'dir. Genel...

Yüksek Seçim Kurulu - 15.05.2023
YSK Başkanı Yener: 'Yurt içinde açılan 89.97 yurt dışında açılan sandık oranımız yüzde 30.8, genel açılan sandık oranımız yüzde 87.13'dür'

YSK Başkanı Yener: "Yurt içinde açılan 89.97 yurt dışında açılan sandık oranımız yüzde 30.8, genel açılan sandık oranımız yüzde 87.13'dür"

Yüksek Seçim Kurulu - 15.05.2023
YSK Başkanı Yener: 'Yurt içinde açılan sandık oranı yüzde 89.97, yurt dışında açılan sandık oranı yüzde 30.08. Genel açılan sandık oranımız yüzde...

YSK Başkanı Yener: "Yurt içinde açılan sandık oranı yüzde 89.97, yurt dışında açılan sandık oranı yüzde 30.08. Genel açılan sandık oranımız yüzde...

Yüksek Seçim Kurulu - 15.05.2023
'Üst üste itirazlarla sistem bloke ediliyor' diyen Kemal Kılıçdaroğlu YSK'ya seslendi: Algı yönetimini bırakın

"Üst üste itirazlarla sistem bloke ediliyor" diyen Kemal Kılıçdaroğlu YSK'ya seslendi: Algı yönetimini bırakın

Yüksek Seçim Kurulu - 15.05.2023
Diyarbakır'da Ysk Önünde Sandık Görevlileri Oy Torbalarıyla Uzun Kuyruk Oluşturdu

Diyarbakır'da Ysk Önünde Sandık Görevlileri Oy Torbalarıyla Uzun Kuyruk Oluşturdu

Yüksek Seçim Kurulu - 15.05.2023
Diyarbakır'da Ysk Önünde Sandık Görevlileri Oy Torbalarıyla Uzun Kuyruk Oluşturdu

Diyarbakır'da Ysk Önünde Sandık Görevlileri Oy Torbalarıyla Uzun Kuyruk Oluşturdu

Yüksek Seçim Kurulu - 15.05.2023
YSK Başkanı Yener, açılan sandık sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı

YSK Başkanı Yener, açılan sandık sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı

Yüksek Seçim Kurulu - 15.05.2023
Ysk Başkanı Ahmet Yener: 'Yüksek Seçim Kurulu'nun Sistemine Yurt İçi Sandıklarda Yüzde 71,64'ü, Yurt Dışı Sandıklarda İse Yüzde 18,76'sı Açılmış Olup...

Ysk Başkanı Ahmet Yener: "Yüksek Seçim Kurulu'nun Sistemine Yurt İçi Sandıklarda Yüzde 71,64'ü, Yurt Dışı Sandıklarda İse Yüzde 18,76'sı Açılmış Olup...

Yüksek Seçim Kurulu - 15.05.2023
Ysk Başkanı Ahmet Yener: 'Yüksek Seçim Kurulu'nun Sistemine Yurt İçi Sandıklarda Yüzde 71,64'ü, Yurt Dışı Sandıklarda İse Yüzde 18,76'sı Açılmış Olup...

Ysk Başkanı Ahmet Yener: "Yüksek Seçim Kurulu'nun Sistemine Yurt İçi Sandıklarda Yüzde 71,64'ü, Yurt Dışı Sandıklarda İse Yüzde 18,76'sı Açılmış Olup...

Yüksek Seçim Kurulu - 15.05.2023
YSK'ya göre seçim sonuçları açıklandı mı 2023? Resmi seçim sonuçları belli oldu mu? Resmi ve Güncel seçim sonuçları saat kaçta açıklanır?

YSK'ya göre seçim sonuçları açıklandı mı 2023? Resmi seçim sonuçları belli oldu mu? Resmi ve Güncel seçim sonuçları saat kaçta açıklanır?

Yüksek Seçim Kurulu - 15.05.2023
YSK Başkanı Yener: 'Yurt içi sandıklarda yüzde 71,64 yurt dışı sandıklarda ise yüzde 18,76 açıldı'

YSK Başkanı Yener: "Yurt içi sandıklarda yüzde 71,64 yurt dışı sandıklarda ise yüzde 18,76 açıldı"

Yüksek Seçim Kurulu - 15.05.2023
Davutoğlu: 'Tüm Kardeşlerime Sesleniyorum, Sandığımıza Sahip Çıkın, Kazanacağız'

Davutoğlu: "Tüm Kardeşlerime Sesleniyorum, Sandığımıza Sahip Çıkın, Kazanacağız"

Yüksek Seçim Kurulu - 14.05.2023
YSK seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 14 Mayıs seçim sandık sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

YSK seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 14 Mayıs seçim sandık sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Yüksek Seçim Kurulu - 14.05.2023
Ysk Başkanı Ahmet Yener: 'Şu An İtibarıyla Yurt İçerisinde Yüzde 47,08, Yurt Dışında İse Yüzde 12,60 Oy Girişi Gerçekleşmiştir'

Ysk Başkanı Ahmet Yener: "Şu An İtibarıyla Yurt İçerisinde Yüzde 47,08, Yurt Dışında İse Yüzde 12,60 Oy Girişi Gerçekleşmiştir"

Yüksek Seçim Kurulu - 14.05.2023
Ysk Başkanı Ahmet Yener: 'Şu An İtibarıyla Yurt İçerisinde Yüzde 47,08, Yurt Dışında İse Yüzde 12,60 Oy Girişi Gerçekleşmiştir'

Ysk Başkanı Ahmet Yener: "Şu An İtibarıyla Yurt İçerisinde Yüzde 47,08, Yurt Dışında İse Yüzde 12,60 Oy Girişi Gerçekleşmiştir"

Yüksek Seçim Kurulu - 14.05.2023
YSK Başkanı Yener'den açılan sandık sonuçlarına ilişkin açıklama Açıklaması

YSK Başkanı Yener'den açılan sandık sonuçlarına ilişkin açıklama Açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu - 14.05.2023
AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI ÖNÜNDE TOPLANAN PARTİLİLERİN SAYISI ARTIYOR

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI ÖNÜNDE TOPLANAN PARTİLİLERİN SAYISI ARTIYOR

Yüksek Seçim Kurulu - 14.05.2023
YSK Başkanı Yener: 'Şuan itibari ile yurt içinde yüzde 47.08, yurt dışında ise 12.60 oy girişi gerçekleşmiştir'

YSK Başkanı Yener: "Şuan itibari ile yurt içinde yüzde 47.08, yurt dışında ise 12.60 oy girişi gerçekleşmiştir"

Yüksek Seçim Kurulu - 14.05.2023
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