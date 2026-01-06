Haberler

YSK Başkanı Yener'den TBMM Başkanı Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye veda ziyareti

Güncelleme:
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, görev süresinin dolması nedeniyle TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye veda ziyaretinde bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye veda ziyaretinde bulundu.

YSK'den yapılan açıklamaya göre Yener, görev süresinin sona ermesi nedeniyle Kurtulmuş ve Bahçeli'ye veda ziyareti gerçekleştirdi.

