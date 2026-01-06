YSK Başkanı Yener'den TBMM Başkanı Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye veda ziyareti
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, görev süresinin dolması nedeniyle TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye veda ziyaretinde bulundu.
YSK'den yapılan açıklamaya göre Yener, görev süresinin sona ermesi nedeniyle Kurtulmuş ve Bahçeli'ye veda ziyareti gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel