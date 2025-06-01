İnegöl'de Muhtarlık Seçimleri Yapılıyor

İnegöl'de Muhtarlık Seçimleri Yapılıyor
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yüksek Seçim Kurulu, boşalan muhtarlık ve ihtiyar heyetlerini belirlemek için 3 mahallede seçime gidildi. Hamidiye Mahallesi'nde 6 aday yarışırken, Tokuş Mahallesi'nde tek aday var.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK), çeşitli sebeplerle boşalan muhtarlık ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için 3 ayrı mahallede vatandaşlar sandık başına gitti.

İnegöl'de 2 mahalle muhtarlığı ve 1 mahallede ihtiyar heyet için sandığa gidiliyor. Geçtiğimiz yıl Tokuş Mahallesi Muhtarı İsmail Yavuz ile Hamidiye Mahallesi Muhtarı Cemalettin İlgezdi'nin hayatını kaybetmesi sonucu 2 mahallede muhtar seçilecek. Oy verme işlemi, saat 17.00'ye kadar sürecek.

Tokuş mahallesinde tek adaylı seçime gidilirken, Hamidiye Mahallesinde ise 6 muhtar adayı yarışıyor. 14 bin seçmen bulunduğu Hamidiye Mahallesinde Vehbi Koç ve Nuh Mehmet Küçükçalık lisesinde kurulan 38 sandıktan çıkacak sonuçlar, muhtarı belirleyecek.

Hamidiye Mahallesi Muhtar adayı Mesut Ekren, "1 Haziran 2025 ara seçimleri Hamidiye Mahallesine, İnegöl'e hayırlı uğurlu olsun. Hayırlar getirmesini muhtarlık adaylarına ve kendime başarılar diliyorum. Önümüzdeki hemen hemen 3 ayda baya bir yol katettik. Hamidiye mahallesi sakinleriyle konuşarak, dertlerini dinledik. Yapılması gerekenleri, yapmamız gerekenleri, bilgilerini aldık. İnşallah seçildiğimizde söylenenleri, istenenleri yerine getirmeye, elimizden geleni yapmaya çalışacağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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