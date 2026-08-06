İYİ Parti'den çerçeve yasa eleştirisi: 'Hukuk devletinin sınırları sınanıyor'

(ANKARA) - İyi Parti YSK Temsilcisi Avukat Mustafa Tolga Öztürk, "çerçeve yasa" teklifine ilişkin, "Hukuk devletinde bir düzenlemenin taşıdığı barışçıl amaç, kullanılan yetkinin kaynağını göstermeye yetmez. Tavsiye niteliğindeki bir kararın icrai bir sürecin anahtarına dönüşmesi, yalnızca bu kanun teklifinin değil, hukuk devletinin sınırlarının da sınandığı bir eşiktir" dedi.

İYİ Parti YSK Temsilcisi Avukat Mustafa Tolga Öztürk, "çerçeve yasa" teklifine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirme yaptı. Öztürk, özetle şunları söyledi:

"Teklif, hukuki tekniği itibarıyla af değildir: TCK m.65 anlamında kamu davası düşmemekte, mahkümiyet hükmü ortadan kalkmamaktadır. Ne var ki bu teknik doğru, meselenin yalnızca ilk katmanıdır; erteleme süresinin suç işlenmeden tamamlanması halinde ortaya çıkan sonuç -kovuşturmanın düşmesi, cezanın fiilen hiç çekilmeden infaz edilmiş sayılması- af kurumunun sonucuyla örtüşmekte ve Anayasa m.87'nin aradığı nitelikli çoğunluğun farklı bir hukuki teknikle dolanılıp dolanılmadığı sorusunu açık bırakmaktadır.

İkinci ve daha belirleyici katmanda ise, Anayasa'nın yalnızca tavsiye kararı almaya yetkili kıldığı bir organın kararı, bağımsız yargı mercilerinin yürüttüğü bir sürecin başlangıç koşuluna dönüştürülmüş; yürütme ağırlıklı bir Kurul, bu sürecin izleyicisi ve talep sahibi kılınmış; savcılığın resen soruşturma açma yükümlülüğü, aynı Kurul'un iznine tabi hale getirilmiştir.

Bunlara, sürecin -gerekçesinde açıkça yazıldığı üzere- başta Komisyon üyeleri olmak üzere katılımcılarını kendi ürettikleri kanunla geriye dönük olarak bağışıklayan bir hüküm eklenmiştir; bu hüküm, yetkisi tartışmalı bir sürecin sonucunu, yine o sürecin içindeki kişilerin lehine kapatma girişimi olarak okunmaya açıktır ve yukarıda gösterildiği üzere kendi içinde tutarlı bir geçerlilik zemini kuramamaktadır. Hukuk devletinde bir düzenlemenin taşıdığı barışçıl amaç, kullanılan yetkinin kaynağını göstermeye yetmez. Tavsiye niteliğindeki bir kararın icrai bir sürecin anahtarına dönüşmesi, yalnızca bu Kanun Teklifinin değil, hukuk devletinin sınırlarının da sınandığı bir eşiktir."

Kaynak: ANKA