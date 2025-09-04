Haberler

YSK, CHP gündemiyle toplanıyor! Tarih belli oldu

YSK, CHP gündemiyle toplanıyor! Tarih belli oldu
CHP, İstanbul'un ilçelerinde parti kongrelerinin durdurulmasına yönelik kararlara karşı harekete geçerek itiraz için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Kurul, itirazları görüşmek üzere yarın saat 14.30'da toplanacak. YSK'nın itiraza yönelik vereceği karar kesin nitelik taşıyacak.

CHP'nin 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, kongrenin iptaline hükmederek İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasına karar verdi. Kararın ardından İl Başkanlığı koltuğuna kayyum olarak Gürsel tekin atanırken, mevcutta devam eden tüm il ve ilçe kongre süreçlerinin de durdurulması yönünde hüküm kuruldu.

İLÇE KONGRELERİ PEŞ PEŞE DURDURULDU

Mahkeme kararı doğrultusunda ilk adım, Ataşehir İlçe Seçim Kurulu'ndan geldi. 13 Eylül'de yapılması planlanan CHP Ataşehir İlçe Olağan Kongresi'nin tedbir kararı kapsamında iptal edildiği açıklandı. Bu gelişmeyi, Esenyurt, Sarıyer, Bakırköy ve Başakşehir ilçe seçim kurullarının benzer kararları izledi. Bu ilçelerde de tedbir kararları gereği CHP kongrelerinin yapılmaması yönünde karar alındı.

CHP'DEN İTİRAZ

Peş peşe gelen iptaller üzerine CHP yönetimi, kararlara itiraz ederek Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu. Parti, olağan kongre sürecinin devam etmesi yönünde YSK'nın nihai kararını talep etti.

YSK, YARIN CHP GÜNDEMİYLE TOPLANIYOR

YSK, CHP'nin başvurusunu değerlendirmek üzere yarın saat 14.30'da toplanacak. Yapılacak görüşmede İstanbul'da devam eden 39. Olağan Kurultay sürecinin akıbeti netleşecek. Kurulun vereceği karar kesin nitelik taşıyacak.

