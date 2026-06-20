Bingöl'de YSK heyecanı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ), tüm Türkiye'de olduğu gibi Bingöl'de de gerçekleştirildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-YKS'nin ilk oturumu TYT için Bingöl'de adaylar sabah saatlerinden itibaren sınav merkezlerine geldi. Adaylar, kimlik ve sınava giriş belgelerinin kontrol edilmesinin ardından salonlara alındı. Aileler ise okul çevrelerinde çocuklarını beklemeye başladı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara soruları yanıtlamaları için 165 dakika süre verildi.

Bingöl'de sınav merkezleri çevresinde yoğunluk yaşanırken, öğrencileri sınav yerlerine yetiştirmek için polis ekipleri seferber oldu. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı