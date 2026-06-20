Haberler

Bingöl'de YSK heyecanı

Bingöl'de YSK heyecanı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YKS'nin ilk oturumu TYT, Bingöl'de de yoğun katılımla gerçekleştirildi. Adaylar sınav merkezlerine akın ederken, aileler okul çevrelerinde bekledi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ), tüm Türkiye'de olduğu gibi Bingöl'de de gerçekleştirildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-YKS'nin ilk oturumu TYT için Bingöl'de adaylar sabah saatlerinden itibaren sınav merkezlerine geldi. Adaylar, kimlik ve sınava giriş belgelerinin kontrol edilmesinin ardından salonlara alındı. Aileler ise okul çevrelerinde çocuklarını beklemeye başladı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara soruları yanıtlamaları için 165 dakika süre verildi.

Bingöl'de sınav merkezleri çevresinde yoğunluk yaşanırken, öğrencileri sınav yerlerine yetiştirmek için polis ekipleri seferber oldu. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elenince yeniden gündem oldu! Herkes İrfan Can'ın sözlerini konuşuyor

"Çok büyük konuşmamak lazım" dedirten görüntü
''Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor'' diyen Hakan Çalhanoğlu'ndan veda

Hakan Çalhanoğlu'ndan veda!
A Milli Futbol Takımımızın elenmesinin ardından Hacıosmanoğlu'ndan ilk görüntü

Elenmemizin ardından Hacıosmanoğlu'ndan ilk görüntü
Sınava genç kalan 2 kız öğrencinin yıkıldığı an

Sınava gireceklerdi, görevlilerden aldıkları yanıtla şoke oldular
YKS'ye geç kalanlar demir korkuluklardan atlayıp sınava girmeye çalıştı

Üniversite hayali kapıda kaldı! Demir korkulukları aştılar ama...
A Milli Takımımızın elenmesinin ardından olay sözler: Siz Haiti'siniz

Maç bitince fena patladı: Bütün olayınız...
Maç bitti, Arda Güler yıkıldı: Allah'ım neden?

Maç bitince dudaklarından 2 kelime döküldü