YSK Başkanı Ahmet Yener, Belarus'ta Türk Dili ve Kültürü Merkezi'ni Ziyaret Etti

YSK Başkanı Ahmet Yener, Belarus'ta Türk Dili ve Kültürü Merkezi'ni Ziyaret Etti
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Minsk'te bulunduğu sırada Belarus Devlet Yabancı Diller Üniversitesindeki Türk Dili ve Kültürü Merkezi'ni ziyaret etti ve merkezin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Belarus Devlet Yabancı Diller Üniversitesinde Türk Dili ve Kültürü Merkezi'ni ziyaret etti.

Yener, 2. Uluslararası Seçim Forumu'na katılmak üzere geldiği Belarus'un başkenti Minsk'te çeşitli temaslarda bulundu.

Belarus Devlet Yabancı Diller Üniversitesine gelen Yener, Rektör Natalya Lapteva ile bir araya geldi.

Üniversite bünyesinde yer alan Türk Dili ve Kültür Merkezi'ni ziyaret eden Yener, merkezin çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı ve üniversitede Türkçe dersi veren öğretmenlerle görüştü.

Yener'e, YSK üyeleri Serdar Mutta ve Mahmut Akgün ile Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Güçlü Cem Işık eşlik etti.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
