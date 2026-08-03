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Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum

Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum Haber Videosunu İzle
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medyada gündem olan abdest görüntülerine ilişkin "Sanki biz servis etmişiz gibi anlaşılmasından utanç duyuyorum" ifadelerini kullandı. Seçim güvenliği ve YSK'daki temsilci krizine de değinen Özel, partilerinin YSK temsilcisine DEM Parti ve MHP destek verirken, AK Parti ile CHP'nin birlikte karşı çıktığını öne sürdü.

  • Özgür Özel, sosyal medyada gündem olan abdest görüntülerinin Kastamonu'da bir vatandaş tarafından yaklaşık bir ay 20 gün önce çekildiğini ve kendisinin bu görüntülerin kendileri tarafından paylaşıldığı şeklinde algılanmasından utanç duyduğunu söyledi.
  • Özel, vakit namazı kılmadığını ancak cuma ve bayram namazlarını kaçırmadığını ifade etti.
  • Özel, YSK'da temsilci bulundurma hakkını grup kurarak elde ettiklerini ve bu temsilcinin atanmasına AK Parti ile CHP'nin karşı çıktığını, DEM Parti ve MHP'nin ise destek verdiğini iddia etti.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Fatih Altaylı’nın programına konuk oldu. Programa Yeni Parti rozetiyle katılan Özel; sosyal medyada gündem olan abdest görüntülerine ilişkin üzüntüsünü dile getirirken, Yüksek Seçim Kurulu’ndaki (YSK) temsilci krizine dair de dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BUNDAN UTANÇ DUYUYORUM"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada çok konuşulan abdest alma görüntülerine değinen Özgür Özel, olayın bir ay 20 gün önce Kastamonu'da bir vatandaş tarafından çekildiğini belirtti. Görüntülerin kurgu gibi yansıtılmasına tepki gösteren Özel, şunları söyledi: "Kastamonu'da bir vatandaş çekmiş ve o gün paylaşmış, 'Allah kabul etsin başkanım' yazmış. Neredeyse bir ay 20 gün sonra bir şekilde dolaşıma girdi ve gündem oldu. Onu sanki biz paylaşmışız gibi düşünüyorlar, bundan utanç duyuyorum, üzülüyorum. Olacak iş değil yani. 'Ben abdest alayım da sen çek' falan, olacak iş değil."

"BAYRAM NAMAZI KAÇIRMAM"

Dini hassasiyetleri üzerinden yapılan eleştirilere de yanıt veren Özel, "Hatuniye Camii’nin imamına, Hacerler Camii'nin imamına, cemaatine sorsunlar. Ben vakit namazı kılmam ama cuma kılarım. Bayram namazı kaçırmam. Yıllardır böyledir. Ama sanki abdest alırken kendimizi çekmişiz, servis etmişiz gibi anlaşılmasına üzüldüm" dedi.

"BİZ GRUP KURARAK BU HAKKI ELDE ETTİK"

Seçim güvenliği konusuna da değinen Özel, muhalefetle iş birliği yapılabileceğini ancak bu konuda umutlu olunmaması gereken tek tarafın CHP olduğunu öne sürdü. YSK'da temsilci bulundurma süreçlerinde yaşanan bir olayı ilk kez açıklayan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yüksek Seçim Kurulu’nda, en yüksek oy alan dört parti temsilci bulundurabildiği gibi, yasaya göre Meclis’te grubu bulunan partiler de temsilci bulundurabiliyor. Biz grup kurarak bu hakkı elde ettik. CHP'nin çok liyakatli ve 15 yıldır görev yapmış Hadimi Bey'i hemen azletmişlerdi oradan. Biz kendisini yeniden görevlendirdik oraya."

"AK PARTİ İLE CHP NİYE KARŞI ÇIKIYOR?"

Özel, temsilci görevlendirmesi sırasında AK Parti ve CHP'nin ortak tavır aldığını iddia ederek şunları kaydetti: "Gittiğinde AK Parti karşı çıkıyor; 'Yo, gelemez, olmaz' falan filan. AK Parti'nin karşı çıkmasına karşı bizim YSK'da görevli bulundurabileceğimizi DEM Parti savunuyor, MHP savunuyor, bütün partiler savunuyor. AK Parti ile bir CHP karşı çıkıyor. Muhalefetin bir temsilci getirmesine DEM ve MHP birlikte destek verirken AK Parti ile CHP niye karşı çıkıyor?"

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Yorumlar (13)

Haber Yorumlarıq4ynbr5wqx:

sen boş ver başkan millet ne derse desin sıralamayı yanlış yapmış olabilirsin en azında milletin hakkını yemiyorsun

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Yorum Beğenme6
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Haber Yorumlarıapolat:

gram beyin omadan nasıl yaşıyorsun zor olmuyormu?

yanıt2
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Haber YorumlarıVefanl:

Çala çala bitiremedikleri milletin hakkı değil mi?

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıDüşünen adam:

Vakit namazı farz degil mi... bayram namazından daha önemli.. hatta olmazsa olmaz..

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıali tartan:

Evet tam da bu yüzden adama sorarlar madem bir ay yirmi gün önce olmuş o gün niye demedin bu dediklerini neden şimdiye kadar bekledin

yanıt0
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Haber YorumlarıŞeneray Kılınçarslan:

Peki mezarlıkta rakı içerken utanç duydun mu ki ??

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Haber YorumlarıEnes:

Şu Allahin işine bak solcular birbirine girdi .

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Haber Yorumlarıapolat:

daha beter olsunlar aww:))

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Haber Yorumlarıerman genç :

yok yaa ne alakası var olurmu sizin aklınız öyle dalaverelere :)))

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Haber YorumlarıMustafa TekkaleMMM:

CHP yoldan çıkmış ondan karşı çıkar Özgür başkan

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