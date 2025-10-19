CHP İstanbul İl Kongresi için hazırlıklar sürüyor

CHP'nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi için hazırlıklar devam ediyor. Bayrampaşa'daki Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek kongrede sabah saat 08.00 itibarıyla partililer ve görevliler hazırlık yapmaya başladı.

SAAT 13.00'TE BAŞLAYACAK

Delege ve parti üyeleri ise sabah erken saatlerde kongre alanına gelerek kayıt işlemlerini gerçekleştirdi. CHP'nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi bugün saat 13.00'te başlayacak.

YSK'DEN "DURDURULAMAZ" KARARI

45. Asliye Hukuk Mahkemesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) İstanbul 39. Olağan İl Kongresi'nin durdurulmasını talep etmişti. Talep, İstanbul Valiliği ile Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na gönderilmişti. Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulunun, kongrenin yapılıp yapılmayacağına ilişkin YSK'den görüş talep ettiğini belirten YSK Başkanvekili Ekrem Özübek, "Bu talep üzerine yapılan toplantıda kurulumuzca usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçlerinin ilçe seçim kurullarınca durdurulamayacağı hususunda karar verilmiş olup, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Özübek, soru üzerine, "Kongrenin devamı yolunda karar verilmiştir. Usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçlerinin ilçe seçim kurullarınca durdurulamayacağı yolunda karar verilmiş olup, karar taraflara, ilgili birimlere gönderilecektir." demişti.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik başkan seçilmişti. Kongrenin ardından "oylamaya hile karıştırıldığı" iddiaları ortaya atılmıştı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Eylül 2025'te kongrede seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, il başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti.

Mahkeme kararıyla Gürsel Tekin, il başkanlığına kayyum olarak atanmıştı. CHP yönetimi, İstanbul İl Kongresi'ni 24 Eylül'de olağanüstü toplama kararı almış, Özgür Çelik yeniden başkan seçilmişti.