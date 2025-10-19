Haberler

CHP İstanbul İl Kongresi için hazırlıklar sürüyor

CHP İstanbul İl Kongresi için hazırlıklar sürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin durdurma talep ettiği, Yüksek Seçim Kurulu'nun ise "durdurulamaz" kararı verdiği CHP'nin 39. Olağan İl Kongresi için hazırlıklar sürüyor. Bugün saat 13.00'te başlayacak kongre için delege ve parti üyeleri sabah erken saatlerde alana gelerek kayıt işlemlerini gerçekleştirdi.

CHP'nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi için hazırlıklar devam ediyor. Bayrampaşa'daki Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek kongrede sabah saat 08.00 itibarıyla partililer ve görevliler hazırlık yapmaya başladı.

CHP İstanbul İl Kongresi için hazırlıklar sürüyor

SAAT 13.00'TE BAŞLAYACAK

Delege ve parti üyeleri ise sabah erken saatlerde kongre alanına gelerek kayıt işlemlerini gerçekleştirdi. CHP'nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi bugün saat 13.00'te başlayacak.

CHP İstanbul İl Kongresi için hazırlıklar sürüyor

YSK'DEN "DURDURULAMAZ" KARARI

45. Asliye Hukuk Mahkemesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) İstanbul 39. Olağan İl Kongresi'nin durdurulmasını talep etmişti. Talep, İstanbul Valiliği ile Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na gönderilmişti. Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulunun, kongrenin yapılıp yapılmayacağına ilişkin YSK'den görüş talep ettiğini belirten YSK Başkanvekili Ekrem Özübek, "Bu talep üzerine yapılan toplantıda kurulumuzca usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçlerinin ilçe seçim kurullarınca durdurulamayacağı hususunda karar verilmiş olup, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Özübek, soru üzerine, "Kongrenin devamı yolunda karar verilmiştir. Usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçlerinin ilçe seçim kurullarınca durdurulamayacağı yolunda karar verilmiş olup, karar taraflara, ilgili birimlere gönderilecektir." demişti.

CHP İstanbul İl Kongresi için hazırlıklar sürüyor

NE OLMUŞTU?

CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik başkan seçilmişti. Kongrenin ardından "oylamaya hile karıştırıldığı" iddiaları ortaya atılmıştı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Eylül 2025'te kongrede seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, il başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti.

Mahkeme kararıyla Gürsel Tekin, il başkanlığına kayyum olarak atanmıştı. CHP yönetimi, İstanbul İl Kongresi'ni 24 Eylül'de olağanüstü toplama kararı almış, Özgür Çelik yeniden başkan seçilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - Politika
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Trump’ın metresi” çıkışı İtalya’da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü

"Trump'ın metresi" çıkışı İtalya'da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Mısır patozu yapan adam makineye sıkışarak hayatını kaybetti

Patoz makinesine sıkışan yaşlı adam feci şekilde can verdi
'Trump’ın metresi” çıkışı İtalya’da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü

"Trump'ın metresi" çıkışı İtalya'da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk liderliği kaptırdı

Arda Turan'a ağır darbe! Kazanamamak pahalıya patladı
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler

İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
Acun Ilıcalı'ya bir müjde daha! Üst üste ikinci galibiyet

Acun'a bir müjde daha geldi
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

Sadece balık tutmak istemişti... Hayatının şokunu yaşadı
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Diyarbakır'da 'Öcalan'a özgürlük' yürüyüşüne biber gazlı müdahale

Diyarbakır'da "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne biber gazlı müdahale
Donald Trump görüntüleri paylaştı! ABD denizaltıyı vurdu

Bizzat Trump duyurdu! ABD denizaltıyı böyle vurdu
5 maçta sıfır çekince istifası istenen Hüseyin Eroğlu'nun son 4 maçta yaptıkları inanılmaz

5 maç sıfır çekince istifası istenmişti! Son 4 maçta yaptığı inanılmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.