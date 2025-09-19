Haberler

YSK, pazar günü yapılacak CHP kurultayına ilişkin itirazı reddetti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
YSK, pazar günü yapılacak CHP kurultayına ilişkin itirazı reddetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
YSK, pazar günü yapılacak CHP kurultayına ilişkin itirazı reddetti
Haber Videosu

YSK, CHP'nin, 21 Eylül Pazar günü yapılacak 22'nci Olağanüstü Kurultay kararına ilişkin "tam kanunsuzluk" iddiasıyla yapılan iptal istemini reddetti. CHP Olağanüstü Kurultayı, 21 Eylül Pazar günü yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin 21 Eylül Pazar günü yapılacak 22'nci Olağanüstü Kurultayına yönelik iptal başvurusunu reddetti. Böylece kurultayın planlandığı tarihte yapılmasının önü açıldı.

KONU YSK'YA NASIL GELDİ?

CHP'li bir delege, kurultayın iptali için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. Başvurunun reddedilmesi üzerine aynı delege Ankara İl Seçim Kurulu'na itiraz etti. İl Seçim Kurulu'nun kararı da YSK'ya taşındı. YSK, yapılan inceleme sonrası iptal istemini reddederek kurultayın yapılmasına karar verdi. Alınan kararla birlikte CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı, 21 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
5-1'lik tarihi yenilgi sonrası Galatasaray'dan ilk açıklama

5-1'lik tarihi yenilgi sonrası Galatasaray'dan ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geldi! Şehirde dalga boyu 5 metreyi buldu

Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı! Şehirde dalga boyu 5 metreyi buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.