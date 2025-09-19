YSK, pazar günü yapılacak CHP kurultayına ilişkin itirazı reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin 21 Eylül Pazar günü yapılacak 22'nci Olağanüstü Kurultayına yönelik iptal başvurusunu reddetti. Böylece kurultayın planlandığı tarihte yapılmasının önü açıldı.

KONU YSK'YA NASIL GELDİ?

CHP'li bir delege, kurultayın iptali için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. Başvurunun reddedilmesi üzerine aynı delege Ankara İl Seçim Kurulu'na itiraz etti. İl Seçim Kurulu'nun kararı da YSK'ya taşındı. YSK, yapılan inceleme sonrası iptal istemini reddederek kurultayın yapılmasına karar verdi. Alınan kararla birlikte CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı, 21 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.