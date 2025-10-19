Tufan Erhürman Cumhurbaşkanlığı Seçimini Kazandı: Birlik ve Tarafsızlık Vurgusu

KKTC Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçimin kaybedeni olmadığını belirterek, tüm kesimlere eşit mesafede duran, tarafsız bir Cumhurbaşkanlığı süreci yürüteceğini söyledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CTP Genel Merkezi'nde açıklamada bulundu. Erhürman, sandığa gidip oy kullanan herkese yürekten teşekkür ettiğini bildirerek, "Şunun bilinmesini isterim; bu seçimin kaybedeni yoktur. Kıbrıs Türk halkı olarak hep birlikte kazandık. Zaten ilk günden itibaren 'hep birlikte yürüyeceğiz, hep birlikte kazanacağız ve hep birlikte yöneteceğiz' demiştik. İlk iki sözümüzü hep birlikte tuttuk, üçüncü sözümüzü de hep birlikte tutacağız. Elbette buradan teşekkür borçlarım var. Cumhuriyetçi Türk Partisi'ndeki bütün yoldaşlarıma, bütün sarı karıncalara; Toplumcu Demokrasi Partisi'nden (TDP) büyük bir özveriyle bu süreçte bizimle her dakika birlikte olan, birlikte yürüyen arkadaşlarıma; bağımsız milletvekili arkadaşlarıma ve sevgili Gülşah Sanver Manavoğlu'na, Serdar Denktaş'a çok teşekkür etmeyi borç bilirim" ifadelerini kullandı.

'KARDEŞLİĞİMİZ HİÇBİR ŞEKİLDE BOZULMAMIŞTIR'

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının, demokrasiyi içselleştirmiş bir halk olduğunu çok açık şekilde ortaya koyduğunu kaydederek, "Ben çok iyi biliyorum ki, zaten sonuç da onu gösteriyor, Ulusal Birlik Partisi'nden, Demokrat Parti'den, Yeniden Doğuş Partisi'nden ve diğer partilerimizden arkadaşlarımız da bize oy verdi, teveccüh gösterdi. O yüzden buradan samimiyetle bütün halkımıza, oy veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum ve şu taahhütte bulunuyorum: An itibarıyla artık ben Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı değilim. An itibarıyla tam tarafsızlıkla, hangi partiye mensup olursa olsun tüm yurttaşlarımın Cumhurbaşkanıyım; buna söz veriyorum. Beni sevindiren, mutlu eden şeylerden biri de şu; tüm ilçelerimizde, şu andaki sonuçlar itibarıyla tüm ilçelerimizde önde görünüyoruz. Bu da aslında bize şunu gösteriyor: Biz bir bütünüz, irademiz bir bütündür. Herhangi bir ilçemiz bu iradenin dışında, farklı yönde bir irade ortaya koymamıştır. ve tam da taahhüt ettiğimiz, tam da arzuladığımız, tam da bizi en mutlu edecek şekilde kardeşliğimiz kazanmıştır. Kardeşliğimiz hiçbir şekilde bozulmamıştır. Bölünmeyeceğiz, dedik, bölünmedik. Parçalanmayacağız dedik, parçalanmadık. Bütünleşeceğiz, birleşeceğiz dedik, bütünleştik ve birleştik. Bu 5 yıllık görev sürem içinde benim en önemli yol gösterim, yol göstericim olacak Cumhurbaşkanlığı özgürlüğün de bekçisi. Çalışacağımız mesele bu topraklardır, çocuklarımızdır. Onlar için hep birlikte çalışacağız" açıklamasında bulundu.

'KUTLAMAYA HERKESİ DAVET EDİYORUM'

Bir kutlama yapacaklarını aktaran Tufan Erhürman, "Oraya herkesi davet ediyorum. Seçimde bize oy vermeyen yurttaşlarımızı da davet ediyorum. Gelin, birlikteliğimizi orada bir kez daha pekiştirelim. Oy verip vermemeniz önemli değil; demokrasi böyle bir şeydir. Bütün halkımızı Kızılbaş'a davet ediyorum. Bizim kazanmamızı değil, kardeşliğimizi hep birlikte kutlayalım, diyorum. Benim için en önemli şey; sevgili oğlum Toprak, sevgili eşim, annem, bütün ailem… Hepsi bu süreçte yanımdaydılar, her zamanki gibi. Benim için o en önemli şey. Ama tabii ki sizlerle birlikte olmak da halkımla birlikte olmak da bana büyük bir sorumluluk yüklüyor" diye konuştu.

'DIŞ POLİTİKADAKİ TÜM MESELELER TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSTİŞARE İÇİNDE YÜRÜTÜLECEK'

Erhürman, konuşmasında dış politikaya da değinerek, "Hep söyledim, seçim süreci içerisinde üstlendiğim sorumlulukları -özellikle dış politikaya ilişkin sorumlulukları- elbette Türkiye Cumhuriyeti ile yakın istişare içerisinde yürüteceğim. Bundan da kimsenin kuşkusu, endişesi olmasın. Çünkü son dönemde biliyorsunuz k, bu konularda maalesef çok fazla yayınlar yapıldı. Hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Dış politikadaki tüm meseleler elbette Türkiye Cumhuriyeti ile istişare içerisinde ele alınacak ve istişare içerisinde yürütülecek. Toplumun huzuru, toplumun güvenliği temel meselemiz olarak ortada duracak. En çok uğraşacağımız konuların tabii ki başında gelecek" dedi.

Seçim sürecinde aday olarak yer alan tüm arkadaşlarına da teşekkür ettiğini söyleyen Erhürman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim için çok büyük bir başarı. Halkımızın çok geniş kesimlerinin teveccühünü ve takdirini kazandık. Ama hiçbir şekilde herhangi bir zafer sarhoşluğu gibi bir şey söz konusu olmayacak. Bu toplumu kucaklayacağız ve çocuklarımız için hep birlikte çalışacağız. Seçim sürecinde aday olarak yer alan tüm arkadaşlarıma da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Birlikte bir yarış sürdürdük ama Kıbrıs Türk halkının içselleştirdiği demokrasi bilinciyle bunu sürdürdük. O yüzden buradan şunu söylemek isterim; hep demiştim, benim halkıma güvenim sonsuzdur. ve benim halkıma güvenim her zaman sonsuzdur. Halkımla gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Bu halka mensup olmak benim en büyük onurumdur, gururumdur. Hepinize çok teşekkür ederim."