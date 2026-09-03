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YSK Başkanı Mutta: Deprem Seçimlerinde Millet İradesi Kesintiye Uğratılmadı

YSK Başkanı Mutta: Deprem Seçimlerinde Millet İradesi Kesintiye Uğratılmadı
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Serdar Mutta, 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin zor fiziki ve sosyal şartlara rağmen başarıyla yönetildiğini belirtti. Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen eğitim programında konuşan Mutta, deprem sonrası tüm teşkilatın büyük sorumlulukla görev yaptığını ve millet iradesinin sandığa eşit şekilde yansıdığını ifade etti.

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Serdar Mutta, 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin son derece güç fiziki ve sosyal şartlar altında gerçekleştirildiğini belirterek, "Zor şartlara rağmen millet iradesinin tecellisi kesintiye uğratılmadan süreç başarıyla yönetilmiştir" dedi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen Ticaret, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Organ Seçim Süreçlerine İlişkin Mesleki ve Hizmet İçi Eğitim Programı'na Hatay Valisi Mustafa Masatlı, YSK Başkanı Serdar Mutta, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek katıldı. Programda konuşan YSK Başkanı Serdar Mutta, 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin son derece güç fiziki ve sosyal şartlar altında gerçekleştirildiğini söyledi. Mutta, "Buna rağmen il ve ilçe seçim kurullarımız; hakimlerimizden seçim müdürlerimize, personelimizden sandık kurullarımıza kadar bütün teşkilatımız büyük bir sorumluluk anlayışıyla görev yapmış ve vatandaşlarımızın demokratik iradesinin sandığa eşit bir şekilde yansıması için olağanüstü bir gayret göstermiştir. Zor şartlara rağmen millet iradesinin tecellisi kesintiye uğratılmadan süreç başarıyla yönetilmiştir. Yargı gözetiminde, kendi özel kanun ve denetimlerine göre yaptığımız seçimlerden biri de Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsalarının organ seçimleridir. Bu eğitim programımızla bu farklılığa dikkat çekerek uygulayacağımız mevzuatın detayları, arkadaşlarımızın yapacağı sunumlarla kurumlarda sizlerle paylaşılacaktır. Değerli meslektaşlarım; bütün seçimlerde olduğu gibi Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsalarının seçimlerinde de üstlendiğimiz görev ve sorumluluğun özü hukuka bağlılık, tarafsızlık ve güvendir. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz toplantının temel amacı da esasen bu kurumsal anlayışı ve uygulama birliğini daha da güçlendirmektir. Organ seçimlerinde görev yapacak ilçe seçim kurulu başkanlarımızı, seçim müdürlerimizi, Yüksek Seçim Kurulu Merkez Teşkilatımızın yöneticilerini ve uzmanlarını bir araya getirerek seçimlere ilişkin hukuki çerçeveyi birlikte değerlendirmeyi, karşılaşılabilecek hususlardaki tereddütleri gidermeyi ve seçimlerin ülke genelinde aynı anlayış ve standartlarla yürütülmesini amaçlamaktayız" dedi.

Eski TBMM Başkanı Çiçek de yaptığı konuşmada eğitim programından daha güçlü bir demokrasi ve ülkenin itibarı için faydalı sonuçlar çıkacağına inandığını kaydetti. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ise o organ seçimlerinin hukuka uygun, şeffaf, güvenilir ve sağlıklı şekilde yürütülmesinde eğitim programının önem taşıdığını anlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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