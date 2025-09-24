Haberler

CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nde Oylama Tamamlandı

CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nde tek aday Özgür Çelik için oylama tamamlandı. Oy sayımına devam edilmektedir. Kongre, Yüksek Seçim Kurulu tarafından devam ettirildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nde tek aday Özgür Çelik için oylama tamamlandı. Oy sayımına devam edildiği öğrenildi.

CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi, 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin aldığı ara kararla iptal edilmişti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetimi kararın ardından görevden uzaklaştırılmıştı. Gürsel Tekin ise il başkanlığı görevine getirilmişti. Özgür Çelik ve il yönetiminin Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna yaptığı başvurusunun kabul edilmesiyle 24 Eylül'de olağanüstü kongrenin yapılmasına karar verilmişti.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi ise CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılmasının mahkeme kararına aykırı olduğu, çalışmaların durdurulması gerektiği yönünde yazı yazmıştı.

45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Olağanüstü Kongresi'ni durdurma talebi üzerine toplanan YSK, kongrenin devamına karar vermişti.

Beşiktaş'taki Süleyman Seba Sanat Merkezi'nde delegeler toplandı. Kongrede, tek aday olan Özgür Çelik için sandıklar kurulmuştu. Saat 14.00'da başlayan oylama 17.00'da sona erdi. Oy sayımının devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
