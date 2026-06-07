Narin Güran'ın Köyünde, Muhtarlık Seçimi İçin Yoğun Güvenlik Önlemleri Altında Sandığa Gidildi

Haber: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası nedeniyle amca Salim Güran'ın Tavşantepe Mahalle muhtarlık görevinin düşmesi üzerine Yüksek Seçimi Kurulu kararı doğrultusunda muhtarlık seçimi için sandığa gidildi. Geniş güvenlik önlemlerin alındığı mahalledeki muhtarlık seçiminde Murat Kaya tek aday olarak başvuruda bulundu.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024 günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davada, "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan aldığı ceza Yargıtay tarafından da onanam amca Salim Güran'ın Tavşantepe Mahalle muhtarlık görevi düşürülmüştü.

Yüksek Seçim Kurulu kararı doğrultusunda bugün muhtarlık seçimine gidildi. 234 seçmenin bulunduğu mahallede, Salim Güran'ın tutukluluk sürecinde yerine geçici olarak görevlendirilen birinci aza Murat Kaya, tek aday olarak başvuruda bulundu.

Sabah 08.00'de başlayıp, 17.00'de sona erecek seçim için kurulan sandıkta oy verme işlemi sürüyor.

Güvenlik güçlerinin mahallede geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Kaynak: ANKA