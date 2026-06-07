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Aydın'da 7 mahallede muhtarlık seçimi

Aydın'da 7 mahallede muhtarlık seçimi
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Yüksek Seçim Kurulu, Aydın'ın 7 mahallesinde hayatını kaybeden veya ayrılan muhtarların yerine seçim yapmak için sandık kurdu. Vatandaşlar oy kullanmaya devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu, Aydın'da 7 mahallede muhtarlık seçimi yapmak için sandık kurdu. Vatandaşların oy kullanma işlemi devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu, 6 belde 362 mahallede ara seçim yapma kararı aldı. Aydın'ın İncirliova ilçesinde Hamitler Mahallesinde, Nazilli ilçesinde Karaçay Mahallesinde, Sultanhisar ilçesinde Beşeylül Mahallesinde, Efeler ilçesinde Şahnalı Mahallesinde, Koçarlı ilçesinde Dede Mahallesinde, Bozdoğan ilçesinde Güney Mahallesinde ve Karacasu ilçesinde Esençay Mahallesinde muhtarlık seçimi yapılıyor.

İncirliova ilçesinin Hamitler mahallesi muhtarı Bayram Ali Doğan, 3 Eylül'de hayatını kaybetti. 45 seçmenin olduğu Hamitler mahallesinde, muhtarlarını belirlemek için seçmen sandığa gitti. Özcan Turgut ve Ahmet Atar aday olduğu seçimde oy kullanma işlemi sabah saat 08.00'de başladı. İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tedbir aldı. Oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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