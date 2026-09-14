Mahmut Boyraz’dan Malatya TSO seçim sürecine itiraz: '13 bin üyemizin hakkını savunacağız'

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan adayı Mahmut Boyraz, seçim öncesi askıya çıkarılan üye listeleri, meslek gruplarındaki değişiklikler ve seçim tarihine ilişkin itirazlarını Yüksek Seçim Kurulu'na taşıdı. Boyraz, sürecin tüm aday ve üyelerin haklarını gözeten, adil ve şeffaf şekilde yürütülmesi çağrısında bulundu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) başkanlık seçimi öncesinde seçim sürecine ilişkin tartışmalar devam ediyor. Başkan adayı Mahmut Boyraz, askıya çıkarılan üye listeleri ile bazı firmaların meslek gruplarında yapılan değişikliklere yönelik itirazlarını Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) taşıdı.

Boyraz, seçim sürecine ilişkin düzenlediği değerlendirmede, yaklaşık 13 bin üyeye sahip olan odada askıya çıkarılan listelerde yaklaşık 4 bin 300 üyenin oy kullanabilecek durumda gösterildiğini belirtti. Listelerin hazırlanma biçimiyle ilgili itirazlarının bulunduğunu ifade eden Boyraz, konuya ilişkin belgelerle birlikte resmi başvurularını YSK'ya yaptıklarını söyledi.

"Borçlarını ödeyen firmalar aktif listede görünmüyor"

Seçim gruplarında yapılan değişikliklere de dikkat çeken Boyraz, bazı üyelerin farklı meslek gruplarına dahil edildiğini, bazı firmaların ise borçlarını ödemelerine rağmen aktif listelerde yer almadığını öne sürdü. Seçim sürecinde tüm üyelerin haklarının korunması gerektiğini vurgulayan Boyraz, "13 bin üyemizin hakkını sonuna kadar savunacağız" dedi.

Seçim tarihine de itiraz etti

Boyraz'ın itirazları yalnızca üye listeleriyle sınırlı kalmadı. Seçimin hafta sonu yapılmasını talep ettiklerini ancak seçim tarihinin 2 Ekim Perşembe günü olarak belirlendiğini belirten Boyraz, seçim binasının fiziki şartlarının da yeterli olmadığı yönündeki itirazlarını ilgili kurumlara ilettiklerini söyledi.

Yapılan başvurulara henüz yanıt verilmediğini aktaran Boyraz, seçim sürecinin bütün adayların ve üyelerin haklarını güvence altına alacak şekilde yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.

"Mesele sadece seçim değil"

Üye listeleri ve meslek gruplarındaki değişikliklerin yalnızca sandıkta kullanılacak oyları etkileyecek bir konu olmadığını savunan Boyraz, NACE kodlarında yapılabilecek değişikliklerin firmaların gelecekte yararlanabileceği bazı kamu destekleri açısından da sonuç doğurabileceğini ileri sürdü. Boyraz, "Burada sadece seçim süreciyle alakalı bir mücadele vermiyoruz. Üyelerimizin tamamının hakkını savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Aylarca verilen emek masa başında etkisiz hale gelmemeli"

Seçim çalışmalarını yaklaşık 250 adayla sürdürdüklerini belirten Boyraz, ekibiyle birlikte 2-3 aydır sahada çalışma yürüttüklerini söyledi. Seçime hazırlanan tüm adayların ve ekiplerin ciddi emek verdiğini ifade eden Boyraz, bu çalışmaların masa başında alınabilecek kararlarla etkisiz hale gelmemesi gerektiğini savundu.

Vali ve Başsavcıya çağrı

Boyraz, açıklamasının sonunda Malatya Valisi ve Cumhuriyet Başsavcısına da çağrıda bulundu. Seçim sürecinin adil, şeffaf ve hukuka uygun şekilde yürütülmesini isteyen Boyraz, 2 Ekim Perşembe günü yapılması planlanan seçim için ekip olarak hazır olduklarını belirtti. Boyraz, MTSO üyelerine de seçim sürecini yakından takip etmeleri ve yasal haklarını korumaları çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı