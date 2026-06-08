BELDE SEÇİM SONUÇLARI: 6 beldedeki ara seçim sonuçları ne oldu, belediye başkanları kim oldu?

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararıyla belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde gerçekleştirilen belediye başkanlığı ara seçimlerinde resmi olmayan sonuçlar netleşmeye başladı. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir illerinde yapılan seçimlerde sandıkların kapanmasının ardından oy sayım süreci tamamlandı ve beldelerde belediye başkanlığını kazanan isimler belli oldu.

6 BELDEDEKİ ARA SEÇİM SONUÇLARI NE OLDU?

Seçimlere ilişkin açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre Tokat’ın dört farklı beldesinde AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkanlığı elde etti. Gümüşhane'nin Tekke beldesinde yapılan belediye başkanlığı seçiminde ise kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Kemalettin Demirkıran belediye başkanı seçildi.

Tokat’ın Reşadiye, Almus ve Yeşilyurt ilçelerine bağlı beldeleri ile Gümüşhane ve Nevşehir’de yapılan seçimler, vatandaşların yoğun katılımıyla tamamlandı. Oy sayım işlemleri bazı bölgelerde sandıkların kapanmasının hemen ardından başlarken, seçim sonuçları ilçe seçim kurullarının kesinleştirme sürecine bırakıldı.

BELEDİYE BAŞKANLARI KİM OLDU?

Ara seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre beldelerde belediye başkanlığını kazanan adaylar ve partiler şu şekilde şekillendi:

Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde yapılan seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı, rakiplerini geride bırakarak belediye başkanlığını kazandı. İki sandıkta yapılan sayımda MHP adayı toplam 373 oy alırken, Büyük Birlik Partisi (BBP) adayı 266 oyda kaldı.

Almus ilçesine bağlı Bağtaşı beldesinde ise Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) açık ara farkla seçimleri önde tamamladı. Dört sandıkta kullanılan oyların sayımına göre AK Parti adayı 722 oy alırken, CHP 19, Yeniden Refah Partisi 13 ve Saadet Partisi 5 oy aldı. Bu sonuçlara göre Bağtaşı beldesinde belediye başkanlığını AK Parti kazandı.

Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik beldesinde seçim yarışı AK Parti ile CHP arasında yoğun rekabet şeklinde geçti. Yedi sandıkta yapılan sayım sonucunda CHP adayı 877 oy alırken, AK Parti adayı 803 oyda kaldı. Bu sonuçla birlikte Çevrecik beldesinde seçimi CHP kazandı.

Aynı ilçeye bağlı Yolüstü beldesinde ise AK Parti üstünlüğü dikkat çekti. Yedi sandıkta yapılan sayımda AK Parti adayı 911 oy alırken, Anahtar Parti adayı 208 oy aldı. Diğer partilerin oyları ise düşük seviyede kaldı. Bu sonuçlara göre Yolüstü beldesinde belediye başkanlığını AK Parti kazandı.

Gümüşhane’nin Merkez ilçesine bağlı Tekke beldesinde gerçekleştirilen seçimde ise Cumhur İttifakı’nın ortak adayı Kemalettin Demirkıran, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Seçim sürecinin ardından bölgede adaylar arasında karşılıklı tebrik görüntüleri dikkat çekti.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde ise AK Parti adayı Mustafa Özer seçimleri kazanarak belediye başkanlığına seçildi. Böylece Nevşehir’deki beldede de seçim sonucu AK Parti lehine sonuçlandı.

BELDE SEÇİM SONUÇLARI

Yüksek Seçim Kurulu’nun kararıyla gerçekleştirilen ara seçimler, toplam 6 beldede belediye başkanlarının belirlenmesini sağladı. Tokat’ta dört belde, Gümüşhane’de bir belde ve Nevşehir’de bir belde olmak üzere seçimler farklı illerde eş zamanlı olarak tamamlandı.

Tokat’ta ortaya çıkan sonuçlara göre siyasi dağılım şu şekilde oluştu:

Bağtaşı beldesinde AK Parti

Yolüstü beldesinde AK Parti

Çevrecik beldesinde CHP

Kuşçu beldesinde MHP

Gümüşhane’nin Tekke beldesinde Cumhur İttifakı adayı Kemalettin Demirkıran seçimi önde tamamlayarak belediye başkanı oldu. Nevşehir Mustafapaşa beldesinde ise AK Parti adayı Mustafa Özer, seçim yarışını kazanarak belediye başkanlığı görevine seçildi.