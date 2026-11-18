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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu, Devlet Basımevi'nde basılan oy pusulalarının dışarı çıkarıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklarken, seçim güvenliği kapsamında pusulaların renginin beyazdan sarıya çevrildiğini duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılacak milletvekilliği seçimleri öncesinde Devlet Basımevi'nde basılan oy pusulalarının dışarı çıkarıldığı yönündeki iddialar üzerine tahkikat başlatıldı. KKTC Yüksek Seçim Kurulu, yürütülen tahkikat sonucunda söz konusu iddiaların gerçek olmadığının tespit edildiğini açıkladı. YSK, seçim güvenliğinin sağlanması amacıyla milletvekilliği seçiminde kullanılacak oy pusulalarının renginin beyazdan sarıya çevrildiğini ve yeni pusulaların basımına başlandığını duyurdu.

"YSK, iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi"

KKTC Başbakanı Ünal Üstel iddialar üzerine yaptığı açıklamada, seçimlere 18 gün kaldığını hatırlatarak, bazı Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yetkilileri ile partiye yakın olduğunu belirttiği medya kuruluşlarının oy pusulaları hakkında yanıltıcı iddialar ortaya attığını savundu. Seçim güvenliğinin demokrasinin en temel güvencelerinden biri olduğunu vurgulayan Ünal Üstel, kamuoyuna açıklama yapan herkesin sözlerinin sorumluluğunu taşıması gerektiğini belirtti.

Seçim takviminin ilan edilmesiyle birlikte seçim sürecinde görev alan bütün kurumların YSK emir ve talimatları doğrultusunda hareket ettiğini belirten Üstel, oy pusulalarının basımının da kurulun gözetiminde yürütüldüğünü kaydetti. Devlet Basımevi'nin güvenliğinin polis tarafından sağlandığını, basımda görevli personelin çalışmalarının ise YSK denetiminde gerçekleştirildiğini ifade eden Ünal Üstel, konudan haberdar olur olmaz YSK yetkilileriyle görüştüklerini açıkladı.

KKTC Başbakanı, YSK'nin konuya ilişkin açıklama yapma yetkisinin kendisinde olduğunu bildirdiğini belirterek, "Yüksek Seçim Kurulu, biraz önce yaptığı açıklamada oy pusulalarının Devlet Basımevi'nden dışarı çıkarıldığı yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi" dedi.

"YSK'nın manipülatif eylemlere vereceği cevap önem arz etmektedir"

YSK'nin nihai açıklamasından önce CTP Genel Başkanı ve diğer parti yetkililerinin yaptığı açıklamalara tepki gösteren Üstel, seçim güvenliğini bozmaya yönelik girişimlerde bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılması gerektiğini vurguladı. Üstel, "Seçim güvenliği Yüksek Seçim Kurulu'na aittir. Bu sebeple şaibe ile itham edilen Yüksek Seçim Kurulu'nun bu manipülatif eylemlere vereceği cevap önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

Hükümet olarak YSK'nin yetki alanına giren konularda açıklama yapmaktan kaçındıklarını belirten KKTC Başbakanı, aynı hassasiyetin diğer siyasi parti yöneticilerinden de beklenmesi gerektiğini söyledi.

Üstel'den yaptırım çağrısı

Seçimlere şaibe karıştığı algısı oluşturularak seçim sürecinin etkilenmeye çalışıldığını savunan Ünal Üstel, YSK'ye çağrıda bulunarak "Kurulu, yetkileri çerçevesinde, siyasi partilerin yayın organları dahil olmak üzere bu iddiaları yayan mecraların haberlerini ve ilgili parti yöneticilerinin açıklamalarını incelemeye, seçim kurallarının ihlal edildiğini tespit ettiği durumlarda gerekli yaptırımları uygulamaya ve attığı adımları halkımızla paylaşmaya çağırıyorum" diye konuştu.

Üstel, seçim güvenliğinin korunması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunda YSK'nin yetkileri çerçevesinde gerekli adımları atmasını beklediklerini ifade etti.

Ne olmuştu?

KKTC'de seçimler öncesinde Devlet Basımevi'nde oy pusulalarının hazırlanması sırasında kurumdan emekli bir personel ile özel sektörde çalışan bazı kişilerin görevlendirildiği ve seçim pusulalarının kurum dışına çıkarılmış olabileceği iddia edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı