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Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydos: "Mutlak Butlan Kararı Kanuna Uygun Ancak Hukuka Uygun Değil"

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Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Sadık Aydos, CHP'ye ilişkin mutlak butlan kararını değerlendirerek kararın kanuna uygun olduğunu ancak hukuka uygun olmadığını söyledi. Aydos, siyasi partilerin kurultay süreçlerinde tek yetkili merciin YSK olması gerektiğini belirtti.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(AR

TVİN ) - Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Sadık Aydos, CHP'ye ilişkin butlan kararını değerlendirirken, "Bu karar kanuna uygun olabilir ancak hukuka uygun değildir. Mevzuattaki belirsizlikler giderilmeli, siyasi partilerin kurultaylarına ilişkin itiraz süreçleri netleştirilmeli ve bu konuda tek yetkili merci Yüksek Seçim Kurulu olmalıdır. Yargının siyasete müdahalesini doğru bulmuyoruz" dedi.

Aydos, Kaledibi İskele'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, partisinin merkez teşkilatının taşra teşkilatlarıyla daha güçlü ilişkiler kurması amacıyla bir program yürüttüğünü bildirdi. Bu kapsamda divan ve MYK üyelerinin farklı illeri ziyaret ettiğini anlatan Aydos, hem partilerinin genel politikalarını yerelde anlatmayı hem de yerel sorunları dinleyerek genel merkeze raporlamayı amaçladıklarını ifade etti.

CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararına ilişkin konuşan Aydos, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kararın kanuna uygun olduğunu ancak hukuka uygun olmadığını düşünüyorum. Mevzuatımızdaki bir boşluktan yararlanılarak kurultayın hukuka uygun olmadığı yönünde karar verilmiş durumda. Biz parti olarak yargının siyasete müdahale etmesini doğru bulmuyoruz. Kanundaki belirsiz ifadelerin değiştirilmesi, sürecin netleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kurultay yapıldıktan sonra en geç 30 gün içinde başvurunun yapılması ve yine en geç 30 gün içinde Yüksek Seçim Kurulu'nun hem usul hem de esas yönünden karar vermesi gerektiği kanaatindeyiz. Karar kanuna uygun olabilir ama hukuka uygun değildir. Ben medeni hukuk profesörüyüm. Bu konuda Dernekler Kanunu'na atıf yapılıyor. Dolayısıyla yargı mensuplarının tamamen uydurma ya da hukuk dışı bir karar verdiğini söylemek doğru olmaz. Kanundaki boşluktan yararlanılmıştır. Biz diyoruz ki böyle bir boşluk olmamalıydı. Siyasi partiler demokrasinin en temel unsurlarından biridir. Bir siyasi partinin kurultayının aylarca, hatta yıllarca iptal edilebilirlik tehdidi altında bırakılması sağlıklı değildir. Bu nedenle Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklik yapılarak düzenlemelerin açık ve net hale getirilmesi, hem usul hem de esas yönünden tek yetkili merciin Yüksek Seçim Kurulu olması gerektiğini düşünüyoruz."

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E ĞR İ YE E ĞR İ , DO ĞRUYA D OĞRU' D EMEY İ İLKE E D İ ND İ K"

"Muhalefete muhalefet etmek ya da iktidara muhalefet etmek anlayışıyla hareket etmediklerini" söyleyen Aydos, "'Daha iyisi mümkün' diyerek yola çıktık. Eğriye eğri, doğruya doğru demeyi değerli buluyoruz. Çünkü doğruya doğru demediğiniz zaman, yanlışa yönelik eleştiriniz de inandırıcılığını kaybediyor. Her şeye yanlış diyemezsiniz. Bu çerçevede yalnızca muhalefeti değil, iktidar partisini ve Cumhur İttifakı'nın ortaklarını da birçok konuda eleştiriyoruz. Aynı şekilde muhalefet partilerinin söylem ve eylemlerinde doğru bulmadığımız hususlara da itiraz ediyoruz" ifadelerini kullandı."

Kaynak: ANKA
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