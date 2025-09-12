KKTC'de Cumhurbaşkanı Seçimi için 8 Aday Yüksek Seçim Kurulu'na Başvurdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 19 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turu için 8 aday Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuruda bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, adaylık başvurusunda bulunmadan önce başkent Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra eşi Sibel Tatar, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile partililerden oluşan kortejle YSK'ye geldi.

Başvuru evraklarını YSK Genel Sekreteri Neşe Başkan'a sunan Tatar, başvuru sonrası düzenlediği basın toplantısında adaylığının KKTC'ye hayırlı olmasını diledi.

Ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Parti Genel Merkezi'nde partililer ve destekçileriyle bir araya geldi. Erhürman ve beraberindekiler, YSK'ye kadar yürüdü.

Yürüyüşe, Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, CTP'li ve bağımsız milletvekilleri ile CTP'li belediye başkanlarının yanı sıra Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, bazı sendika temsilcileri ve partililer katıldı.

Erhürman, 19 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turu için adaylık başvurusu evraklarını YSK'ye teslim etti.

CTP Genel Başkanı Erhürman, burada yaptığı konuşmada, bugünün yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Sosyalist Partisinin (KSP) Cumhurbaşkanı adayı Osman Zorba ile bağımsız cumhurbaşkanı adayları İbrahim Yazıcı, Arif Salih Kırdağ, Mehmet Hasgüler, Ahmet Boran ve Hüseyin Gürlek, 19 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi için YSK'ye adaylık başvurusunda bulundu.

KKTC YSK'den yapılan açıklamada, başvuruda bulunan 8 adayın başvurusunun kabul edildiği, adaylıklara ilişkin itirazların 13-14 Eylül tarihlerinde saat 09.00'dan 17.00'ye kadar yapılabileceği duyuruldu.

İlk turda yüzde 50+1 oy alan (salt çoğunluk) aday cumhurbaşkanı seçilecek. Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda en çok oyu alan ilk iki aday 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılacak ve ikinci turda en yüksek oyu alan aday cumhurbaşkanı koltuğuna oturmaya hak kazanacak.

KKTC'de en son 2022'de yapılan yerel seçimler için seçmen sayısı 208 bin 236 olarak belirlenmişti. KKTC'de cumhurbaşkanı 5 yılda bir halk tarafından seçiliyor ve dönem kısıtlaması bulunmuyor.