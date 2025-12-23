Haberler

CHP Genel Başkanı Özel, YSK Başkanı Yener ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özel, YSK Başkanı Yener ile bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener ile TBMM'deki makamında bir araya geldi. Görüşmeye Özel'in Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci de katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ile bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ile TBMM'deki makamında bir araya geldi. CHP lideri Özel'e Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci eşlik etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Karadağ, Türkiye için iptal ettiği vizesiz seyahat hakkını yeniden başlattı

Türkiye'ye vize zorunluluğu getiren ülkeden geri adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var...
Mustafa Balbay'ın 'Sanatçı' tanımı Sinan Burhan'ı kızdırdı: Ne sanatçısı, bunlar grup yapıyor

"Bunlar grup yapıyor" dedi, kadın konuk ne yapacağını bilemedi
Akasya Durağı'nın Safiye'si yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali konuşuluyor

'Safiye' yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali ve değişimi konuşuluyor
Babacan'dan vahim uyuşturucu sözleri: Ben bizzat şahit oldum, inanılır gibi değil

Babacan'dan vahim sözler: Ben bizzat şahit oldum, inanılır gibi değil
Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var...
Sadettin Saran'ın bekçisi serbest bırakıldı! İşte son günlerin en çok konuşulan villası

Saran'ın bekçisi serbest bırakıldı! İşte çok konuşulan o villa
Ölüm riski var: Ticaret Bakanlığı 2 ürünün satışını yasakladı

Ölüm riski var: Ticaret Bakanlığı 2 ürünün satışını yasakladı