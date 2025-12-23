CHP Genel Başkanı Özel, YSK Başkanı Yener ile bir araya geldi
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener ile TBMM'deki makamında bir araya geldi. Görüşmeye Özel'in Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci de katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika