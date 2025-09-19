SON DAKİKA: YSK'nın kararı belli oldu mu? CHP kurultay davası ne oldu?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde hâlen çok tartışılan bir konu: "kurultay davası". 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultay'a yönelik iptal talepleri; seçim kurulları, hukuk mahkemeleri ve nihayetinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ekseninde çözülmeyi bekleyen bir hukuk ve siyaset gündemi oluşturuyor. Peki, YSK'nın kararı belli oldu mu? CHP kurultay davası ne oldu? İşte, tüm detaylar...

CHP KURULTAY DAVASI NE OLDU?

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025 tarihli 21. Olağanüstü Kurultayı hakkında, delegelerden eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin "kurultayların iptali ve mevcut yönetimin görevden alınması" talepleriyle Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı.

İptal taleplerinin gerekçesi arasında: delege iradesinin sakatlanması, hile iddiaları, oy kullanımında usulsüzlükler ve "mutlak butlan" isteği yer alıyor.

Dava sürecinin önemli durakları:

Ceza davasında "görevsizlik kararı" verilmiş; bu karar itiraz üzerine kaldırıldı.

Hukuk davası, 30 Haziran 2025'te yapılan duruşmada "tedbirli/tedbirsiz" talep edilen kısımlar ele alınarak dosya 8 Eylül 2025 tarihine ertelendi.

En son, beşinci duruşma tarihi 24 Ekim 2025 olarak belirlendi.

Şu ana kadar mahkemeden iptal ya da mutlak butlan gibi nihai bir karar çıkmadı. Talepler değerlendiriliyor, ertelenmiş durumda.

CHP YSK'NIN KARARI BELLİ OLDU MU?

Verdiğin ve diğer kaynaklarda geçen bilgilere göre, CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin "iptal başvurusu", İl Seçim Kurulları düzeyindeki itirazların reddedilmesinin ardından YSK'ya taşındı.

YSK'nın bu itirazı "tam kanunsuzluk" iddiasıyla değerlendireceği, başvurunun bugün (örnek bilgilerde olduğu tarih itibarıyla) saat 15.30'da toplanacak YSK gündem toplantısında ele alınacağı bildiriliyor.

Ancak henüz YSK'dan bağlayıcı, nihai bir karar çıkmış değil. Verilen bilgiye göre; YSK kararı, olağanüstü kurultay planlanmadan önce açıklanması planlanıyor ve bağlayıcı olacak.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI NEDEN ALINDI?

Olağanüstü kurultay çağrısı; partideki yönetimin delegelerden aldığı güveni ölçmek, tabanın taleplerini ve muhalefetin sesini görünür kılmak amacıyla gündeme geldi. Ayrıca hukukî belirsizlikler yaşanırken, parti iç meşruiyetini güçlendirme ihtiyacı vurgulanıyor.

Bir diğer neden: "kayyum atanma" ihtimaline karşı önleyici bir adım olarak görülüyor. Parti içinden itiraz edilen süreçlerde yetkili kurulların kararları kesin kabul edilirken, olağanüstü kurultay kararı alınarak, dış müdahale iddialarına karşı tedbir alınmış olması amaçlanıyor.

Ayrıca, mevcut delege yapısıyla yürütülen süreçler eleştiri konusu olduğundan, olağan kongre ve il-ilçe kongreleriyle yeni delegelerin belirlenmesi, olağanüstü kurultayın meşruiyetini artıracak bir zemin hazırlaması bekleniyor.