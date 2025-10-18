Haberler

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin Durdurulma Talebini Reddetti

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin Durdurulma Talebini Reddetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması talebini reddetti. Usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçlerinin ilçe seçim kurullarınca durdurulamayacağına karar verildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanvekili Ekrem Özübek, yarın yapılacak CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması talebinin reddedildiğini bildirdi.

YSK, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, yarın yapılacak CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması talebini görüşmek üzere saat 14.00'te toplandı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkanvekili Özübek, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, "daha önce verilmiş tedbir kararının yürürlükte olması nedeniyle kongrenin yapılamayacağına" yönelik yazısının Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna gönderildiğini söyledi.

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulunun, kongrenin yapılıp yapılmayacağına ilişkin YSK'den görüş talep ettiğini belirten Özübek, "Bu talep üzerine yapılan toplantıda kurulumuzca usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçlerinin ilçe seçim kurullarınca durdurulamayacağı hususunda karar verilmiş olup, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." ifadesini kullandı.

Özübek, soru üzerine, "Kongrenin devamı yolunda karar verilmiştir. Usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçlerinin ilçe seçim kurullarınca durdurulamayacağı yolunda karar verilmiş olup, karar taraflara, ilgili birimlere gönderilecektir." dedi.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Dilan Polat intihara mı kalkıştı? Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi

Dilan Polat köprüde intihara mı kalkıştı? Arayıp sorduk
Trump-Putin görüşmesiyle ilgili soruya Beyaz Saray'dan çok çirkin yanıt

Beyaz Saray'dan Trump-Putin zirvesiyle ilgili soruya çok çirkin yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarlar heyecanlı! Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak

Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
'En iyi turizm köyleri' belli oldu! Türkiye'den 4 köy listede

Türkiye'den 4 köy "dünyanın en iyileri" arasında
Taraftarlar heyecanlı! Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak

Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak
Havadaki uçağın kabininde yangın çıktı

Havadaki uçakta büyük panik! Kabini bir anda alevler sardı
'Öcalan için İmralı'ya gitmeye gerek yok' diyen Zekeriya Yapıcıoğlu, başka bir öneride bulundu

"İmralı'ya gitmeye gerek yok" deyip başka bir öneride bulu
Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı

Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum

Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum
Asgari ücret için ilk kulis bilgisi! Psikolojik sınırın altında kalacak

Asgari ücret için ilk kulis bilgisi: Bu rakamı kesinlikle geçmeyecek
Kuyumcuların önünde altın kuyruğu

Bu da altın kuyruğu
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.