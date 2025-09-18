Haberler

YSK yarın CHP'de Olağanüstü Kurultay gündemiyle toplanacak

YSK yarın CHP'de Olağanüstü Kurultay gündemiyle toplanacak
Güncelleme:
CHP'nin 21 Eylül Pazar günü yapılmasına karar verilen Olağanüstü Kurultay'ı, 'tam kanunsuzluk' iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu'na taşındı. Kurul, yarın saat 15.30'daki gündem toplantısında bazı CHP delegeleri tarafından yapılan itirazı ele alacak. Kurulun vereceği karar, bağlayıcı ve nihai nitelik taşıyacak.

CHP'den ana gündem maddesi 21 Eylül Pazar günü yapılacak olan Olağanüstü Kurultay. Partide konuyla ilgili olarak yeni gelişmeler yaşanmaya da devam ediyor.

İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI İTİRAZLARI REDDETTİ

Bazı CHP delegeleri, Olağanüstü Kurultay kararına itiraz ederek, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu'ndan kurultay kararının iptalini istedi. Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu, itirazları reddetti.

Delegeler bu kez, ilçe seçim kurulunun kararının kaldırılması için Ankara İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Ankara İl Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulu başkanının aldığı kararın kesin olması nedeniyle itiraz hakkında "karar verilmesine yer olmadığına" oy birliğiyle hükmetti.

İTİRAZLAR YSK'YA TAŞINDI

Alınan bilgiye göre, CHP'nin Olağanüstü Kurultay kararı, bu kez de "tam kanunsuzluk" iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) taşındı. YSK, yarın 15.30'deki gündem toplantısında bazı CHP delegeleri tarafından yapılan itirazı ele alacak.

NİHAİ NİTELİK TAŞIYACAK

Kurulun vereceği karar, CHP'nin hafta sonu yapılması planlanan olağanüstü kurultayı öncesinde bağlayıcı ve nihai nitelik taşıyacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Fırıldaklar partisi chp koltuk yalan dolan dan başka bir dertleri yok

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSezer AYDOĞDU:

Bunların hepsini rte seçmiyor mu ..? Ortada ne liyakat nede adalet var. Ülkemizin geldiği durum budur.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLutfi turan:

Yeter artık utanmazlar

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdem Sevindik:

İtiraz edenlerin AKP bağlantısı araştırılsın kesin AKP rüşvet vermiştir.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
