YSK Başkanı Yener'den Ankara Valisi Şahin'e veda ziyareti

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, görev süresinin dolması nedeniyle Ankara Valisi Vasip Şahin'e veda ziyaretinde bulundu.

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Görev süresi dolan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Yener, Vali Vasip Şahin'e veda ziyaretinde bulundu. Sayın Başkana ziyaret için teşekkür ediyor, bundan sonraki görev hayatında başarılar diliyoruz" denildi.